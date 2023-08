El reconocido cirujano Diego Gonzalez Rivas completó la misión humanitaria más complicada de su carrera en Sierra Leona y Liberia

El reconocido cirujano Diego Gonzalez Rivas, pionero en la técnica quirúrgica mínimamente invasiva Uniportal VATS, ha llevado su experiencia a Sierra Leona y Liberia para realizar cirugías imposibles y brindar atención médica a personas con pocos recursos.

De la mano de su fundación, la Fundación Diego Gonzalez Rivas, y con el apoyo de la Fundación del Real Madrid y la Fundación Laliga, el doctor Rivas ha realizado cirugías que han supuesto un hito histórico para estos países africanos.

El equipo liderado por el Dr. González Rivas ha enfrentado desafíos extremos en su misión humanitaria. Las condiciones en los hospitales de Connaught, en Freetown, Sierra Leona y JFK hospital de Monrovia, Liberia demostraron ser mucho más adversas de lo esperado, con la falta de equipos médicos esenciales, incluyendo la ausencia de cámaras de vídeo, sistemas de tierra adecuados y tubos para intubar, entre otros elementos básicos para realizar intervenciones quirúrgicas.

"Por primera vez en mi vida, evaluamos a los pacientes con radiografías de tórax (no había tomografías computarizadas disponibles) y no había ningún equipo toracoscópico en todo el país. Donamos una cámara y toracoscopio portátil, un conjunto completo de instrumentos VATS, broncoscopios, tubos traqueales, drenajes, etc. Hubo meses de arduo trabajo a través de nuestra fundación para hacer posible este momento histórico.", relata el cirujano coruñés.

La Fundación ha donado a los dos hospitales todo el material necesario para que se puedan realizar cirugías mínimamente invasivas.

El doctor González Rivas, quien ha realizado más de 9.000 videocirugías de pulmón en más de 131 países, afirma que esta misión en África ha sido el mayor desafío de su carrera, pero a su vez, una experiencia inolvidable y gratificante. "Operar en estas condiciones ha sido un milagro. Hemos enfrentado situaciones extremas, pero gracias a la dedicación del equipo y el apoyo de las fundación, hemos podido brindar atención médica vital a aquellos que lo necesitaban", afirmó el cirujano.

En un emotivo encuentro, el Dr. González Rivas fue recibido por el Ministro de Salud de Sierra Leona, Austin Demby, a quien le detalló todas las intervenciones realizadas en el hospital de Freetown. El Ministro expresó su agradecimiento, de parte también del presidente del país, por la labor humanitaria, la entrega y el avance médico que el Dr. Gonzalez Rivas y su fundación llevaron a su país, beneficiando a comunidades necesitadas con cirugías mínimamente invasivas que marcaron un precedente histórico en el país.

Además, los medios nacionales de Sierra Leona y Liberia se han hecho eco de la histórica contribución del Dr. Diego González Rivas y su fundación. Las noticias sobre las cirugías y la donación de material quirúrgico han sido destacadas en los medios nacionales, resaltando el impacto positivo que ha tenido esta misión en la atención médica y la vida de los pacientes en ambos países.

La técnica mínimamente invasiva uniportal VATS desarrollada por el Dr. Gonzalez Rivas ha permitido realizar cirugías en pacientes con los pulmones afectados por tuberculosis y el aspergiloma, condiciones que presentan un alto grado de complejidad. Esta innovadora técnica quirúrgica ha permitido extirpar tumores y realizar intervenciones con incisiones mínimas, beneficiando a los pacientes con una recuperación más rápida y menos dolorosa.

Además de llevar a cabo estas cirugías históricas, el Dr. González Rivas y su equipo se unieron a las fundaciones del Real Madrid y Laliga para llevar alegría a los niños hospitalizados en Sierra Leona y Liberia. A través de donaciones de balones y camisetas, los niños recibieron un rayo de esperanza y felicidad durante su estancia en el hospital.