Almeida cree que el Real Madrid hace "muy bien" suspendiendo los conciertos de Aitana

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha sostenido este martes que el Real Madrid “hace muy bien” suspendiendo conciertos programados en el Santiago Bernabéu dado que el asunto está judicializado y “mientras la jueza no adopte una decisión” es “muy complicado” que pueda haber recitales musicales en el estadio blanco.



Martínez-Almeida lo ha dicho después de que el Real Madrid anunciara este lunes que el concierto que Aitana tenía previsto celebrar en el Santiago Bernabéu no podrá llevarse a cabo en la fecha programada (27 y 28 de junio).



Así, la cantante anunció que moverá sus actuaciones al estadio del Atlético de Madrid, el Riyadh Air Metropolitano, los días 30 y 31 de julio.



En una entrevista en Esradio recogida por EFE, Martínez-Almeida ha considerado que el Real Madrid “hace muy bien” suspendiendo conciertos, en tanto en cuanto “hay una querella” interpuesta por los vecinos que “se está tramitando”.



“Mientras la jueza no adopte una decisión es muy complicado que pueda haber conciertos. Eso es una realidad. Está imputado el director general del Real Madrid, José Ángel Sánchez, y todavía quedan una serie de pruebas por practicar. A mí me parece una cuestión de prudencia que el 'status quo' del Bernabéu por ahora se mantenga”, ha abundado el regidor popular.



Ha hecho hincapié en que el club blanco va a “hacer obras” para “tratar de minorar” los problemas acústicos, y ha reiterado que el estadio del paseo de la Castellana “es necesario para la ciudad de Madrid” porque “permite atraer artistas y eventos que de otra forma no vendrían a esta ciudad”.



“Taylor Swift no hubiera venido si no fuera el Bernabéu, los Dolphins no vendrían a jugar la NFL en noviembre si no es porque tenemos el Bernabéu”, ha sostenido el primer edil de la capital.



Y ha añadido: “En el Bernabéu tiene que haber conciertos. Despejada la incógnita penal cuando se tenga que despejar, el Madrid ha mostrado su voluntad de poder acometer actuaciones. Por tanto, en ese escenario nosotros no tendríamos problema en que pudiera haber conciertos en el Bernabéu”.



Martínez-Almeida también ha defendido que el Gobierno municipal, por su parte, está haciendo “esfuerzos” para con los vecinos en materia de movilidad, limpieza y seguridad.