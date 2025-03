Aviso de nuevo fraude que suplanta a la DGT: esta multa por SMS no es real

Un nuevo intento de fraude a través de SMS está afectando a numerosos conductores en España. Se trata de un mensaje de texto que supuestamente proviene de la Dirección General de Tráfico (DGT) y que informa sobre una multa por exceso de velocidad de 30 km/h con un enlace para realizar el pago.

En concreto, el mensaje dice así: “DGT Multa por exceso de velocidad (30 km/h) 50 € https://dgtes.xin/DGT Paga a tiempo para evitar acumulación” (sic). Sin embargo, es falso. La DGT ha informado en numerosas ocasiones de que no envía multas por mensaje de texto. Se trata de un caso de smishing, una técnica de estafa que busca robar datos personales y bancarios.

Tranquilo, la multa de la DGT por SMS no es real

Si has recibido este mensaje de texto, puedes estar tranquilo: la DGT no envía SMS informando de multas. Así lo confirma el organismo en su página web, donde indican que únicamente notifican estas sanciones a través de dos vías. O bien por correo postal, o a través de una notificación electrónica.



Una pista que puede ayudarnos a salir de dudas es fijarse en el dominio. Las direcciones web oficiales de la DGT terminan en “.gob.es” y no en dominios extraños como en este caso, que termina en “.xin”.

No obstante, si se pincha la web falsa que proporcionan, los estafadores pueden intentar recopilar datos personales, números de tarjeta de crédito o incluso instalar malware en el dispositivo de la víctima. En este sentido, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ofrece una serie de recomendaciones para evitar convertirse en una víctima de este tipo de mensajes fraudulentos.

Claves para saber cómo actuar

En primer lugar, si recibes estos mensajes, lo ideal es que bloquees al remitente y lo elimines de tu bandeja de entrada. Si, por el contrario, has pulsado el enlace que facilitan en el SMS, recomiendan que hagas captura de pantalla y conserves todas las pruebas posibles del smishing y los enlaces que se adjuntan a estos.

En caso de que se haya proporcionado información bancaria, aconsejan que te comuniques con tu entidad para reportar el incidente y que se puedan adoptar las medidas necesarias. “Durante los siguientes meses, te sugerimos que revises tus datos existentes en la Red (egosurfing) para confirmar que tu información personal no ha sido expuesta”, detallan.