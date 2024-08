Cae la noria de las fiestas de La Patrona de Torrelavega mientras se desmontaba

Parte de la estructura de la noria instalada en Torrelavega para las recientes fiestas de La Patrona se ha desplomado este mediodía mientras los operarios la desmontaban.



Se trata de la atracción 'Giant Wheel Mirador', ubicada en el aparcamiento junto al edificio municipal de la Plaza Baldomero Iglesias, cuyo gran eje ha caído al suelo provocando un estruendo que ha llamado la atención de los vecinos.



Pese a lo aparatoso del suceso, ocurrido pasadas las 12.30 horas, el desplome no ha provocado daños personales y "no es preocupante", "no ha habido ninguna incidencia", tal y como ha trasladado a Europa Press el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega.



La zona se ha acordonado para mantener la seguridad y la previsión es que la estructura termine de desmontarse esta tarde. Para ello se llevarán dos grúas que se encargarán de retirar lo que queda de la atracción.