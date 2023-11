Detenido el presunto asesino de la mujer de 39 años que fue apuñalada en Getafe

La Policía Nacional ha detenido al sospechoso del asesinato este sábado de una mujer de 39 años que recibió varias puñaladas en plena calle en el municipio madrileño de Getafe.



La violencia de género figura entre las principales líneas que maneja la Policía en el caso, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación. En caso de confirmarse, sería la víctima por violencia machista número 52 en España.



La detención la ha confirmado, en sus redes sociales, la alcaldesa del municipio, Sara Hernández. La regidora ha indicado que espera que la Justicia "aclare este terrible suceso" y se tomen "las medidas contundentes y necesarias". Además, el Ayuntamiento de Getafe ha convocado este lunes una concentración para condenar lo sucedido a las 18 horas en la plaza de la Constitución.



Fuentes municipales han indicado que la mujer no estaba empadronada en Getafe (lo que no indica que no viviese en el municipio) y que no cuenta con expediente en el Centro de Mujer e Igualdad ni en Servicios Sociales.



La agresión se produjo en la Avenida Arcas del Agua de la ciudad, a la altura del número 15, esquina con calle Cronos, en torno a las 13.40 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Policía Nacional, Policía Local de Getafe, así como sanitarios de Summa 112.



Una vez allí, los facultativos trataron de revertir la parada cardiorrespiratoria que sufría la víctima con maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, si bien éstas no dieron resultado y el personal de Summa 112 acabo por confirmar el fallecimiento de la víctima.