Fallece Roberto Orci, escritor y productor de 'Star Trek' y 'Transformers'

Roberto Orci, escritor y productor de origen mexicano que firmó las nuevas versiones de la década de los 2000 de sagas como 'Star Trek' y 'Transformers' y fue creador de 'Fringe', ha fallecido en Los Ángeles, donde estaba afincado.



El creador de ciencia ficción murió el pasado martes debido a una enfermedad renal a los 51 años, confirmó Variety.



Con su socio Alex Kurtzman, Orci coescribió proyectos como las versiones de 'Transformers' de 2007 y 'Star Trek' de 2009.



Orci también participó en la producción de la franquicia 'Now You See Me' (Ahora me ves), 'Ender’s Game' y 'The Amazing Spider-Man 2' y figura en los créditos de 'Mission Impossible 3', recuerda la revista especializada.



En el ámbito de la televisión, Orci y Kurtzman desarrollaron la nueva versión de 2010 de 'Hawaii Five-0' (Hawai 5-0), que contó con más de 200 episodios. También creó 'Sleepy Hollow' y 'Fringe' para la productora Fox, agrega Variety.



Orci, nacido en México, asistió a la escuela Crossroads School en Los Ángeles, donde conoció a Kurtzman con quien trabajo en numerosos proyectos.



Ambos participaron en el guión de 'Alias' de J.J. Abrams y luego crearon la serie de ciencia ficción de Fox 'Fringe', que duró cinco temporadas.