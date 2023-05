Las ITV incorporan nuevas pruebas como las llamadas de emergencia y la recopilación de datos

Las pruebas de inspección técnica de vehículos (ITV) incluyen dos nuevas pruebas desde el pasado sábado, una relativa al sistema de llamada de emergencia (eCall) y otra a la recopilación de datos OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter, en inglés).



En este sentido, los sistemas de llamada de emergencia (eCall) son obligatorios en los turismos y furgonetas desde el pasado 31 de marzo, algo que para la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV) "ha contribuido a reducir el número de víctimas mortales, así como la gravedad de las lesiones" en los accidentes de tráfico.



El sistema eCall se activa cuando saltan los airbags, estableciendo una comunicación de voz con el centro de emergencias 112, o de forma manual si el conductor o los ocupantes pulsan el botón SOS que llevan los vehículos equipados con el sistema.



Aún así, el usuario no tendrá que realizar ninguna acción adicional en las nuevas pruebas. Sin embargo, sí que tendrá que tener en cuenta algunos aspectos para el buen estado del sistema eCall, según apunta la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil Norauto.



Según describe Norauto, en las pruebas del sistema de llamada de emergencia no se realizará bajo "ningún concepto" una llamada de prueba, algo que aseguran recoge el 'Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV'.



Por ello, se revisará mediante una inspección visual, mientras que si es posible, se comprobará la existencia y el correcto estado de sus componentes, es decir, el botón, el altavoz y el indicador visual de funcionamiento, entre otros. En el caso de que algún elemento esté en mal estado, se considerará un defecto grave.



Del mismo modo, la ITV comprobará que el sistema de autodiagnóstico no detecta un incorrecto funcionamiento del sistema, como algún aviso en forma de indicador visual que refleje anomalías. Esto supondría un defecto leve.



Si el defecto es leve, hay que subsanarlo en un plazo máximo de dos meses, sin tener que volver a pasar la ITV si el resultado de esta no ha sido desfavorable. No obstante, si los defectos son graves, el vehículo no puede circular salvo para ir al talles a arreglar estos defectos, también en un plazo máximo de dos meses.



Por otro lado, la recopilación de datos OBFCM es una nueva función que se le otorga a los centros de ITV para la recogida de información anonimizada para trazar estrategias desde el punto de vista de la seguridad vial y de la protección del medioambiente de acuerdo al funcionamiento real de los vehículos.



Estos datos no podrán ser usados, tratados o tenidos en cuenta de cara al resultado de la inspección y se eliminarán una vez que hayan sido reportados a la autoridad competente, según ha asegurado AECA-ITV.



Además, la recopilación de datos es aplicable para los turismos híbridos eléctricos enchufables y no enchufables, así como los de motor de combustión, matriculados a partir del 1 de enero de 2021.