Un mismo alumno puede suspender o aprobar la EBAU según donde se examine

Un mismo estudiante puede obtener resultados muy diferentes en la prueba de acceso a la Universidad (EBAU) en función de la comunidad donde se presente, desde aprobar a suspender o lograr una buena nota, por la disparidad del examen que plantea cada región.



Es una de las conclusiones del análisis comparativo de la EBAU en las 17 autonomías, elaborado y difundido este lunes por Escuela de Todos. Dicho estudio sostiene que el sistema actual no es el idóneo para garantizar el acceso en igualdad a todas las universidades porque no refleja el correspondiente nivel de asimilación de competencias y contenidos; una misma calificación no equivale a un mismo nivel de conocimientos y facilita la obtención de calificaciones superiores al nivel real del alumnado.



El estudio coteja las pruebas de acceso de 2023, analizando las diferencias en estructura, contenidos evaluados y criterios de corrección en las asignaturas de Lengua y Literatura, Matemáticas II e Historia de España.



La presidenta de Escuela de Todos, Ana Losada, subrayó que “no hay ninguna comunidad que lo esté haciendo bien porque el alumnado sale a jugar con distintas reglas”.

Homogeneizar la prueba



En su opinión, el último borrador del Ministerio de Educación para la EBAU de 2025 tampoco va a solucionar las disparidades, y pidió a este departamento sentarse con las comunidades para homogeneizar la prueba.



También señaló que sería deseable hacer un estudio del Bachillerato –que supone el 60% del valor de la EBAU frente al 40% de este examen–, pues también se da una “inflación de las notas”.



Las conclusiones del análisis apuntan a que el peso porcentual de los bloques de contenidos fijados por el Ministerio no es respetado por todas las comunidades, por tanto los alumnos no son evaluados de los contenidos que especifican las competencias y saberes de los bloques; y no dominar uno o varios bloques puede no impedir obtener la más alta calificación

. Además, los altos grados de opcionalidad de las pruebas en la elección de preguntas son determinantes en la calificación, y los criterios de corrección penalizan o premian de distinta manera en cada lugar.



El profesor jubilado de Secundaria, Julián Ruiz Bravo, explicó que en el caso de Lengua y Literatura solo muestran equilibrio en presencia de bloques de contenidos Aragón, Cantabria, Castilla y León y Extremadura, frente a Canarias, donde el alumnado puede sacar 8,5 puntos estudiando solo un bloque.

En su opinión, “las comunidades garantizaron que estudiando poco se saque buena nota; las que más buscan que aprueben y saquen notas altas son Asturias, Galicia y Comunidad Valenciana, seguidas de Canarias, Cataluña y Madrid”.



El encargado de analizar Matemáticas, el profesor de Ingeniería Industrial de la Universidad de Baleares, Joan Font, explicó que hay “cierto equilibrio en los bloques, sin embargo hay comunidades donde se incumple de forma flagrante como Cataluña, Andalucía, Navarra y Aragón”.

Sobre la opcionalidad, la estructura es “bastante pareja”, salvo en Galicia y Cataluña, a priori en estas dos el examen sería “más difícil”; y resulta “sangrante” el caso de Andalucía y Navarra, donde estudiando un tema, se puede sacar un diez, según Font.