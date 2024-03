No hay ninguna nueva medida que obligue a pasar la ITV cada seis meses

Estos días ha alcanzado una gran repercusión en medios de comunicación una noticia en la que se afirma que la Dirección General de Tráfico (DGT) había confirmado una medida por la que se tendría que pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) dos veces al año. Periódicos como Neomotor o La Grada se hacían eco de esta información el pasado 11 de marzo.

En el primer medio, por ejemplo, se afirma que la institución “ha puesto en marcha una nueva ley que exigirá pasar la ITV dos veces al año (cada seis meses) a aquellos vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una MMA (masa máxima autorizada) inferior a 3.500 kilos”.

Sin embargo, esto es falso. Desde el departamento de prensa de la DGT confirman a INFOVERITAS que el decreto que regula la periodicidad de las ITV no ha cambiado desde 2022.

La periodicidad de las ITV viene regulada en un decreto de 2017 que no se modifica desde 2022

Para comprobar la veracidad de la noticia, desde INFOVERITAS nos hemos puesto en contacto con la DGT. Desde el departamento de prensa de la institución nos confirman que la periodicidad de las ITV está regulada en un decreto de 2017 que “no ha sufrido modificación alguna desde septiembre de 2022. No existe por tanto ningún cambio que obligue a un particular a pasar la ITV cada 6 meses”.

Se trata del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. Como se puede comprobar, la última modificación de esta normativa es del 14 de septiembre de 2022.

Según este decreto, los vehículos que tienen que pasar la ITV cada seis meses son los coches de más de cinco años con más de ocho plazas, excluida la del conductor, destinados a transportar personas y su equipaje y los automóviles con más de diez años para el transporte de mercancías de MMA inferior a 3,5 toneladas.



Por otra parte, el decreto estipula que también los coches de autoescuela y las ambulancias, taxis y transporte escolar y de menores que tengan más de cinco años tienen que pasar la inspección cada seis meses.

INFOVERITAS verifica que…

Es falso que la DGT haya aprobado una nueva medida que obligue a pasar la ITV cada seis meses. Desde el departamento de prensa de la entidad confirman a INFOVERITAS que el decreto que regula la periodicidad de las inspecciones no se ha modificado desde 2022.

Fuentes

Noticias en Neomotor y La Grada

Consulta al departamento de prensa de la DGT

Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos