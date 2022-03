"El poder del perro", mejor filme de los Bafta, pero "Dune" la más premiada

La película de Jane Caampion "El poder del perro" se hizo este domingo con el Bafta a mejor película en la ceremonia celebrada en el Royal Albert Hall de Londres.





La cinta, que ya triunfó en los Globos de Oro y se postula como una de las grandes favoritas a los Óscar, se impuso esta noche a "Dune", "Belfast", "No mires arriba" y "Licorice Pizza".





"El poder del perro", que había estado toda la gala a la sombra de los cinco galardones de "Dune" se terminó imponiendo en los más importantes, el de dirección, que recayó en Campion, y el de mejor película.





El premio fue presentando por Tom Hiddleston y recogido por todos los participantes de la película que estuvieron presentes en el Royal Albert Hall, con la gran ausencia de Campion.





Entre ellos estaban Benedict Cumberbatch, protagonista de la película; Jonny Grenwood, guitarrista de Radiohead y compositor de la banda sonora; Kodi Smit-Mcphee, nominado a mejor actor de reparto, y la productora Tanya Seghatchian, que dedicó unas palabras a Campion.





"Llevas contando historias durante treinta años. Historias de mujeres que buscan encontrar sus voces, historias de inadaptados, de gente que no ha sido representada. Muchas gracias por todo tu trabajo", dijo Seghatchian.









- Mejor película: "El poder del perro".

- Mejor director: Jane Campion, por "El poder del perro".

- Mejor actor: Will Smith, por "El método Willliams".

- Mejor actriz: Joanna Scanlan, por "Después del amor".

- Mejor actor secundario: Troy Kotsur, por "CODA".

- Mejor actriz secundaria: Ariana Debose, por "West Side Story".

- Mejor intérprete revelación: Lashana Lynch ("Sin tiempo para morir").

- Mejor guion original: Paul Thomas Anderson, por "Licorice Pizza".

- Mejor guion adaptado: Sian Heder, por "CODA".

- Mejor película británica: "Belfast".

- Mejor película de habla no inglesa: "Drive My Car" (Japón).

- Mejor documental: "Summer of Soul".

- Mejor película de animación: "Encanto".

- Mejor cortometraje británico: "The Black Cop".

- Mejor cortometraje de animación: "Do Not Feed the Pigeons".

- Mejor director, guionista o productor británico novel: Jeymes Samuel, por "Más dura será la caída".

- Música original: Hans Zimmer, por "Dune".

- Sonido: Mac Ruth, Mark Mangini, Doug Hemphill, Theo Green y Ron Bartlett, por "Dune".

- Fotografía: Greig Fraser, por "Dune"

- Diseño de vestuario: Jenny Beavan, por "Cruella".

- Efectos visuales: Brian Connor, Paul Lambert, Tristan Myles y Gerd Nefzer, por "Dune".

- Maquillaje y peluquería: Linda Dowds, Stephanie Ingram y Justin Raleigh, por "Los ojos de Tammy Faye".

- Montaje: Tom Cross y Elliot Graham, por "Sin tiempo para morir".

- Diseño de producción: Patrice Vermette y Zsuzsanna Sipos, por "Dune".

- Mejor casting: Cindy Tolan , por "West Side Story".





