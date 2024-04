La baionesa que ecodiseña la moda vintage con Roade

Diseños atemporales con un toque vintage. Así es Roade, la apuesta de María Roade por una moda que trasciende el tiempo, fusionando diseño clásico con conciencia ecológica.



La baionesa ecodiseña la moda vintage con Roade. De facturar millones en Google a defender a capa y espada la moda sostenible. Licenciada en publicidad pasó años en agencias de marketing, como directora de medios, gestionando campañas publicitarias para grandes cuentas. Hace más de cinco años que decidió dejarlo todo para dedicarse en cuerpo y alma a promover en internet marcas de ropa producida con tejidos orgánicos, bajo condiciones laborales justas, además de otros productos ecológicos. Se formó en diseño de moda y creó su propia marca.



Nació Roade, marca personal de ropa sostenible para mujer, Es el fruto de un proceso que culminó en la creación de su marca soñada, reflejando sus valores, necesidades artísticas y estilo de vida. En ella busca la creación de piezas eternas, atemporales, con un estilo vintage y fabricadas íntegramente en Galicia, que busca alcanzar una proyección internacional sin perder su identidad local.

Marca personal

Moda sostenible, ética con acabados artesanales en talleres locales, cuyo buen hacer se traduce en unas calidades excepcionales.



“De niña me gustaba rebuscar en el armario de mi madre y encontrar aquellas prendas icónicas, que mantienen intacta su esencia. Con el paso de los años algunas de estas prendas las he incorporado a mi armario, ya de adulta desarrollé mi pasión por las tiendas vintage, por aquel entonces no había muchas tiendas vintage ni de segunda mano por aquí, así que compraba en Londres, Amsterdam o Estados Unidos. Eso sí el gusto por acudir a ferias lo llevo en la sangre, ya que nací y crecí en el barrio de Sabarís”.

Homenaje marinero

Una de estas piezas icónicas y el germen de su primera colección, un top de calado en punto, fue un diseño hecho por su tía hace medio siglo que usó su madre, luego lo reeditó en el top Red, una de las piezas de su primera colección llamada Mareira.



Esta primera colección cuenta con vestidos y faldas de lino además de otras prendas de punto de algodón orgánico, todo con certificado ecológico.



Creamos colecciones de edición limitada para evitar la sobreproducción y el consumo excesivo de recursos, alineándose con una moda consciente y responsable.



Mareira es la primera colección de Roade, una vuelta a su orígenes y un tributo a los pueblos marineros de Galicia. Con ella busca trasladar la esencia atlántica a través de piezas atemporales e icónicas, como aquellas que rescataba del armario de su madre.



Cada prenda, designada para ser usada y amada siempre, recibe el nombre en gallego de un elemento marinero. Porto, Arnela, Dorna, Marola, Ponte…

Moda gallega hecha aquí

Galicia cuenta con una rica tradición textil. Desafortunadamente, en los últimos tiempos, fue sometida a los gigantes de la industria para luego sufrir las consecuencias de la deslocalización de la producción. Hoy en día existe un tejido productivo textil notorio, un saber hacer y una traducción artesanal y cultural incuestionable.



Tenemos la suerte de pertenecer a una región con una gran cultura textil, lo que nos permite crear y fabricar prendas de kilómetro 0 de alta calidad sin salir de Galicia.



“Desde el principio tenía claro que la proximidad sería uno de los dos pilares de Roade, así que sentía que debía poner mi grano de arena en ayudar a revitalizar este tejido y apoyar la economía local. El proceso de creación de las prendas, desde el diseño hasta el etiquetado, transcurre en un radio de apenas 50 kilómetros. Me gusta decir que son prendas de kilómetro cerísimo”.