Las respuestas de la psicoterapeuta Mª Pilar Abeleira Álvarez ante las preguntas de los lectores

La psicoterapeuta Mª Pilar Abeleira Álvarez respondió esta semana a las preguntas de los lectores a través de la sección Tu Especialista Responde. Mª Pilar Abeleira Álvarez es especialista en Psicoterapia Individual y de Grupo. Su principal orientación es Humanista formándose en la Universidad de Comillas (Madrid) y continuando su formación en otras ramas como la Terapia Familiar Sistémica, Médica Psicosomática especialista en Psicodiagnóstico Clínico y Eneagrama.

Su trayectoria continúa trasladándose a A Coruña para formar su familia, ya que es hija de emigrantes gallegos. Junto a su marido Fabián García Hermoso, es pionera en traer la franquicia Imaginarium a esta ciudad a la que le dedicó 10 años de su vida. Desde 2002 se centra en retomar su profesión y crea el primer centro humanista de A Coruña con la empresa Psicosom S.L. Con ella se dedica a dar formación en Humanización Sanitaria en hospitales como el Oncológico, el CHUAC y el Quirón y cursos especialistas en otros lugares del territorio gallego. También es pionera en traer el primer Máster de Psicoterapia Humanista junto con los prestigiosos psicoterapeutas con los que ella se había formado, sacando adelante varias promociones.

A petición de la central Fere-Ceca de Galicia, se dedica junto con su marido a dar seminarios en el área educativa sobre comunicación padres-hijos, dificultades de aprendizaje e inteligencia emocional por diversos colegios del área de A Coruña (Maristas Hijos de Cristo Rey, Jesuitinas o Andaina, entre otros).

En la actualidad quiere ampliar su labor clínica con la escritura y creación de productos orientados a la salud mental y desarrollo personal.

A continuación, las respuestas a las preguntas de los lectores:



¿Cuándo se debe acudir a una psicoterapeuta?

El momento de acudir a un psicoterapeuta lo debes decidir por ti y nunca obligado por alguien cercano (familia y amigos), a pesar de que ellos vean que lo necesitas. Digo esto porque eres tú quien va a iniciar un camino de recuperación y para ello lo primero es “ser consciente del problema”.

A nivel emocional es cuando sientes que no puedes con esa situación o con esa relación, es decir que los recursos que dispones no son suficientes para salir de esa sensación de soleda, tristeza, fracaso, agobio, rabia, etc.

Una vez que te has dicho a ti mismo que necesitas ayuda, infórmate del mejor especialista que pienses que puede entender tu problema. Pregunta a tu círculo más cercano pues si vas referenciado sueles ir más tranquilo y motivado.

Es fundamental que te des un tiempo para hacer un vínculo con el terapeuta dejándote guiar por la sensación de “ser escuchado y entendido”, en definitiva de “estar en buenas manos”. Cada persona es un mundo así que sólo tu puedes saber si te esta yendo bien. Y si ves que no es tu momento no dejes de volver a intentarlo más adelante. Tu salud emocional es muy importante para poder afrontar tu vida. ¡No escondas el problema pues luego se hará mucho mas grande!.

A veces me agobia un poco el ambiente de trabajo, pero tampoco creo que sea nada gravísimo ¿Podrían algunas sesiones de psicoterapia ayudarme a ver las cosas con más calma?

Estar en un ambiente de trabajo agradable y tranquilo hace que todos trabajemos más contentos y motivados. Esto no es siempre posible .

La psicoterapia te puede ayudar a saber primero hasta qué punto esto te está influyendo en tu bienestar físico, emocional y relacional. Y luego, afrontar de una manera adecuada tu actitud ante dicho problema. A veces basta con mejorar tu asertividad a la hora de pedir alguna mejora que necesites. Y si esto ya lo has intentado, y el grado de estrés laboral es muy grande, deberás plantearte una baja laboral o un cambio de trabajo.



Quiero dejar de fumar y no sé por dónde empezar. ¿Me podría ayudar?

Para dejar de fumar los psicoterapeutas valoramos si estás motivado para ello. Si no es así, no vale la pena intentarlo pues esto te traerá una frustración añadida. Si es tu momento, date cuenta de todos los inconvenientes que te supone el seguir fumando y ponlos en una lista. Al otro lado, todas las ventajas que tendrías dejándolo. Luego busca a un especialista para sentirte apoyado en tan ardua labor.

A mi me gusta el “Método progresivo para dejar de fumar “ de Elisardo Becoña Iglesias (Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Santiago), pionero en España en este tema. También hay compañeros que trabajan con hipnosis. Infórmate y decide cuál sería mejor para ti . Tu salud y bienestar integral tomarán un nuevo rumbo.

Mi hijo es un poco retraído en el parque, ¿cómo hago para que sea más sociable y juegue con el resto de niños?

Desde que nacemos traemos una sensibilidad que nos hace desarrollar un carácter propio para sentirnos valorados, protegidos y aceptados por los demás. A lo largo de la vida algunos tenemos mayor inteligencia social que otros.

Por lo que comentas, tu hijo es un niño introvertido que prefiere jugar sólo. La mejor manera de enseñarle a sociabilizar es hacerlo tú con las madres del parque o del colegio. Así él verá en ti lo positivo que puede ser tener relaciones satisfactorias con los demás.

Nunca le fuerces ni le sobreprotejas, pues eso le hará sentirse inseguro e introvertido. Sobre todo escucha su lenguaje corporal y dale su tiempo. El irá encontrando su ritmo y su espacio a la hora de relacionarse con el resto de los niños. Todos somos distintos. Lo más importante es que se sienta respetado y querido con su carácter propio. Te aconsejo el libro "Cuentos para descubrir las Inteligencias" de Begoña Ibarrola. Y rec cuerda: ¡Einstein era un niño introvertido y gracias a ello descubrió dentro de su mundo interior las claves para ser un genio!.

¿Qué tal funcionaría una consulta de psicoterapia con una mujer con demencia?

Para trabajar con una persona con demencia es preciso primero saber el diagnóstico que tiene y el momento de su evolución. Si hay dudas sobre si necesita una visita al neurólogo, los psicoterapeutas formados para ello pasamos pruebas para ver si sólo es un momento de estrés o efectivamente la persona puede estar iniciando un cuadro degenerativo.

Una vez diagnosticado, y siempre que el paciente quiera, es aconsejable la psicoterapia sobre todo en las fases iniciales. Es en estos momentos el paciente y la familia necesitan orientación y apoyo para entender lo que le está pasando, y lo que vendrá más adelante cuando aparezca mayor grado de dependencia. Todo esto produce mucha angustia y trastoca la calidad de vida familiar.

Asociada a la labor del psicólogo existen otros profesionales como los terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales o geriatras que pueden abordar el problema de manera complementaria, según sea el grado de dependencia y las necesidades específicas de la persona.

No hay que olvidar el respeto hacia el momento vital de todos nuestros mayores y nunca imponer nada con lo que ellos no estén de acuerdo. Como decia mi suegro: “yo estoy mayor pero no soy tonto “.

Desde que nació nuestro segundo hijo, el mayor que tiene tres años y medio, está portándose bastante mal en el colegio, pegando y desobedeciendo, cuando antes era un alumno ejemplar. ¿Qué nos aconseja hacer?

El momento del nacimiento de un hermano es ambivalente para algunos niños. Por un lado, tienen un nuevo hermanito con el que jugar. Pero por otro, se sienten “destronados “ de su lugar privilegiado para ser visto, amado y atendido por papá y mamá. Y es ahí donde aparecen los tan temidos “celos”.



La manera de expresarlos suele ser con comportamientos de “queja y malestar “ hacia el ambiente, como es el caso que exponen, pero también puede ser con pequeñas regresiones. Estos pueden querer volver a ser bebés para buscar atención. De ahí a que a veces vuelvan a hacerse caca, que quieran estar en camita con papa y mamá, o que quieran tomar el bibe, entre otras cosas.

Lo primero es aceptar el momento vital de perdida de atención de vuestro mayor, y ponerse en su lugar para daros cuenta de lo difícil que es para él este momento.

Os aconsejo que le deis sentido a esta etapa haciendole sentir importante. Suele ayudar que mientras el bebé toma el pecho, se siente el mayor tambien al lado de mamá y tome algo de leche o una bebida favorita. Es importante hacerle partícipe de la crianza de su hermanito en la medida en la que él quiera. Podéis pedirle que os ayude a traer los pañales, a cantarle o a bañarle. Eso sí, siempre bajo la supervisión de un adulto. También conviene premiarle con alguna actividad que a él le guste y que pueda realizar conjuntamente con papi o mami (podría ser jugar a un juego de mayores) .

Por lo demás, debéis avisar a la profesora del momento que está viviendo vuestro hijo para que tenga la misma escucha que vosotros hacia sus sentimientos. Es su primer aprendizaje de tolerar la frustracion y eso requiere mucha paciencia y amor. Ánimo y enhorabuena por esa bella familia.

Queremos pasar a nuestro hijo (que va a cumplir dos años) a su propia habitación y que duerma solo (hasta ahora lo hacía en colecho con nosotros), ¿cómo podríamos hacerlo para que no le resulte traumático?

El momento de separación de la habitación de los papis supone para el niño cierta dosis de angustia por la que hay que pasar. Pero como muy bien decís, se puede hacer de una forma progresiva y amorosa.



Lo primero es ayudarle a dormirse en su cunita. Para ello os aconsejo ir progresivamente de mayor contacto a menos. Podéis empezar cantándole o poniendo una canción que le relaje mientras mami o papi le dan la mano. No os asustéis si al principio le cuesta y llora. Está comenzando a elaborar su angustia de separación, y eso no es fácil. Cuando ya vayáis consiguiendo que se quede dormido en su cuna, debéis darle un tiempo para luego pasar a la habitación sólo.

Lo primero es explicarle al niño que ya se está haciendo grande y que le vais a premiar poniendo una habitación para él. Conviene que le hagáis partícipe -en la medida de lo posible- de todo lo que tiene que ver con la nueva habitacion: color, camita, decoración, estanterias, etc, para que se vaya ilusionando y motivando con el momento del cambio.

Después, repetiremos la secuencia de estar al lado de la cama contándole un cuento o cantando. Cuando se quede dormido ya podéis dejarle sólo. Si esta labor se complica, tal vez os ayude compartir el momento entre papi y mami.

Os aconsejo para una crianza amorosa y comprensiva los libros del pediatra Carlos Gonzalez: “Bésame mucho“ o “Un regalo para toda la vida”, entre otros.