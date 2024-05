Más de 580 valgueses abarrotan el Encontro da Terceira Idade "máis multitudinario"

Más de 580 valgueses abarrotaron esta tarde el pabellón del colegio Ferro Couselo en el XXVI Encontro da Terceira Idade del Concello, que propició reencuentros y momentos de fraternidad y conversaciones entre los asistentes. La jornada dio inicio de la mano de la Banda de Música de Valga, que ofreció un concierto de casi una hora de duración, que permitió a los asistentes echar los primeros bailes del día. Tras la actuación, arrancó la comida popular, con un menú compuesto por empanada, langostinos, pulpo, carne ao caldeiro, sobremesa y café, que hicieron las delicias del público.

El alcalde, José María Bello Maneiro, y su equipo de gobierno, así como el gerente del Consorcio de Igualdade e Benestar de la Xunta, Perfecto Rodríguez, que quisieron perderse esta celebración tan especial e importante para el colectivo de la tercera edad, ya que promueve el envejecimiento activo y fomenta las relaciones sociales. Entre las autoridades estuvo también el ex alcalde de Valga, Daniel Barreiro. Bello Maneiro explicó también la importancia de esta cita, ya que "para moitos veciños do noso concello non é tan doado verse durante o ano porque dende Martores ata Vilar, Casal de Eirigo ou Cerneira hai moitos quilómetros. Por iso hoxe é un día de reencontros, no que poden conversar e intercambiar impresións”. Un año en el que, además, se batieron todos los récords al ser la edición "máis multitudinaria de todas cantas se levan celebrado".

Los comensales disfrutaron de un completo menú | Gonzalo Salgado

Tras la comida tuvo lugar un sorteo de más de 200 regalos donados por comercios, asociaciones y otras entidades de Valga y de municipios del entorno. Además, el alcalde, el gerente del Consorcio y la concejala de Bienestar Social, Begoña Piñeiro, homenajearon y entregaron un regalo a los vecinos de más edad que asistieron a la fiesta: Ramón Magariños Gil, de las Cernadas (Setecoros) y María Rey Blanco, de Parafita (Xanza), ambos con 95 años.