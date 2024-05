Adif acuerda con Catoira crear un paso elevado en As Rañas y una pasarela peatonal en Cedonosa

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, anunció la consecución de una serie de actuaciones para compensar la eliminación de tres pasos a nivel en el municipio y que se llevarán a cabo por parte del Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (ADIF), tras una negociación con el gobierno local: se sustituirá el paso a nivel próximo al núcleo de As Rañas por un paso elevado sobre las vías del tren, se construirá una pasarela peatonal a la altura de Cedonosa, se creará una vía de servicio que descongestionará el tráfico durante la Romaría Vikinga, se instalarán vallas para cerrar la zona ferroviaria de As Torres y se adecuarán las pendientes de las ramplas en el entorno de la estación para facilitar el paso de personas con silla de ruedas o con carritos de bebés.



Según el regidor vikingo, desde el Concello se mantuvieron diferentes contactos y encuentros para aumentar considerablemente las obras que resarcieran dos cierres atendiendo a las necesidades y peticiones del vecindario. Así, el nacionalista recordó que la intención inicial de la entidad ferroviaria era realizar una pequeña vía de servicio, por lo que subrayó que fue necesario presionar hasta llegar a esta últimas mejoras definitivas.



El gobierno local deberá llevar a Pleno el acuerdo el próximo lunes para aprobarlo oficialmente y que el Adif pueda iniciar la redacción del proyecto definitivo para su posterior licitación e inicio de obras. Entiende el regidor municipal que, pese a que no hay una valoración económica previa, la inversión que se realizará en la villa “é moi potente” y mejorará la conectividad y la seguridad. “Estamos satisfeitos porque temos o que pediamos”, subrayó.



Las actuaciones, al detalle

En concreto, Castaño explicó que el paso a nivel de As Rañas se sustituirá por otro elevado para personas y vehículos, que se construirá para mantener la permeabilidad en la zona entre el núcleo de As Rañas y las masas forestales de A Tixo, Telleiriña do Vilar y Monte Cabreiro. Además, se construirá una vía de servicio en paralelo a los raíles, que conectará con el aparcamiento del Centro de Activación Cultural das Torres do Oeste. Será una nueva carretera de unos 600 metros que, según Castaño, permitirá descongestionar el tráfico en la zona durante la Romaría Vikinga, puesto que facilitará una nueva salida a los vehículos que hasta ahora “tiñan que entrar e marchar polo mesmo sitio”. También se instalará en todo el perímetro de la zona de Rede Natura un cierre perimetral de las vías.



Por otra parte, el paso a nivel de Cedonosa, entre la avenida Eloy Domínguez de Veiga y el paseo fluvial —donde se han producido importantes accidentes— se sustituirá por una pasarela peatonal elevada. Finalmente, debido al mal estado de las ramplas de la estación que dan acceso al paso bajo la vía, se propone su adecuación en función de la normativa vigente, reduciendo la pendiente que la vuelve inaccesible, con el objetivo de facilitar el paso a personas con movilidad reducida, pero también de forma general a personas que carguen con maletas que tengan ruedas.