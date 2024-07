La Asociación Río Gallo de Cuntis organiza una gala solidaria infantil para recaudar fondos para Asanog

La Asociación Río Gallo de Cuntis prepara la primera Gala Solidaria Infantil en favor de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog). Será el 2 de agosto en la Praza das Árbores de Cuntis, a partir de las 19 horas. Habrá pintacaras, obradoiros de manualidades y tiro con arco. Se trata así de una nueva más iniciativa solidaria de la entidad cuntiense --muy activa durante todo el año, dinamizando la actividad de la villa termal-- que este año ya ha elevorado campañas de recogida de material escolar para niños en situación de vulnerabilidad o recaudación de fondos para la AECC, entre otras.

Por otra parte, la asociación ha lamentado a través de sus redes sociales la imposibilidad de poder “levar a cabo todas as actividades que organizamos cada verán” al no haber recibido todavía las ayudas municipales correspondientes a la anualidad de 2023. No se trata de la única entidad en anunciar sus problemas económicos por los largos retrasos que acumula el Concello en sus pagos. De hecho, la Fundación Castrolandín ya tuvo que cancelar las fiestas de San Xoán por este mismo motivo.