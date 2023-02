El BNG anuncia un compromiso para reactivar la parcelaria

El BNG anuncia que arrancó el compromiso de la Consellería do Medio Rural para reactivar, con nuevas bases, la concentración parcelaria de Catoira. El diputado nacionalista, Xosé Luís Rivas, presentó una pregunta parlamentaria a la directora de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), Inés Santé, que aseguró que se reiniciaría el proceso.

Rivas mostró su satisfacción ante este anuncio, que responde a una reivindicación vecinal por ua “situación insostible”, con quejas y problemas que aumentan por el estado de abandono de pistas y terrenos, que impiden su tránsito. El desconocimiento sobre el futuro de la parcelaria lleva a muchos de estos propietarios a abandonar sus terrenos, según el diputado del BNG.



Rivas explicó que, en 2020, la Comunidade de Montes de San Miguel de Catoira interpuso un contencioso administrativo contra la resolución desestimatoria del recuso de alzada que formuló frente a uan resolucióna nterior, del delegado provincial de Medio Rural. Dicha medida aprobaba las bases de la Parcelaria de Catoira “sen atender ás súas alegacións”.



“Hai problemas cosa fincas que se mercaron e venderon durante o proceso para xustificar a propiedade. Creouse unha expectativa de que as parcelas dos propietarios de viñedos levaríanse para unha ladeira do monte (Coaxe-Dimo= en custo para os viticultores, seica con cargo a unha axuda do Feder”, explica Rivas.



El diputado cree que todos los afectados deben ser indeminizados por daños y prejuicios, pero la directora de Agader no se pronunció. El BNG celebra el “compromiso real” y Rivas defiende que los responsable de Medio Rural deben mantener una reunión con el colectivo afectado por la parcelaria.