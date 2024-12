Caldas adjudica las obras de la pista multideportes de A Tafona por poco más de 27.000 euros

El Concello de Caldas ha adjudicado las obras de renovación de la nueva pista multideportes de A Tafona a una empresa local, tras rebajar el precio inicial de licitación en un 22% quedando, finalmente la actuación en un total de 27.300 euros.

Tal y como señala el edil de Deportes, Manuel Fariña, la adjudicación se formalizó tras haber recibido nueve propuestas interesadas en realizar la reforma integral de esta pista.



Fariña se mostró “moi satisfeito” porque sea una empresa local - Garocaprim S.L. - la encargada de llevar a cabo estas obras. “Dende o Concello apostamos sempre que podemos polos provedores locais. En moitas ocasións a Lei de Contratos non nolo permite porque as licitacións fanse por prezo e con ese criterio normalmente as sociedades grandes teñen máis marxe para mellorar”, señaló el edil para después indicar que es positivo sea una firma caldense la adjudicataria de este contrato “xa que os beneficios quedarán no noso municipio”.

El proyecto



La recuperación del espacio deportivo de A Tafona incluirá la creación de una nueva cancha sobre el cemento que existe actualmente y la instalación de elementos deportivos como canastas, porterías o postes, además de una red central móvil de altura regulable construida con materiales antivandálicos.

El espacio de juego tendrá unas dimensiones de veinte por diez metros y será polivalente, por lo que permitirá practicar diferentes deportes en la misma ubicación. Esto es así, señalan desde el gobierno local, porque contará con líneas divisorias para cada modalidad: baloncesto, futbito, balonmano, voleibol...

Resultado esperado para la nueva pista multideportiva | CEDIDA





Además, en el proyecto se incluye la instalación de un cierre perimetral de un metro de altura abierto por detrás de las porterías, por donde se accederá al área de juego.



“A cancha será un plus para o barrio da Tafona. Vai ser un revulsivo para poñer en valor toda a zona e permitir que a rapazada da nosa vila teña un novo espazo no que facer deportes”, señaló el edil de Deportes de Caldas.