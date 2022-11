Caldas pagará sanidad privada a vecinos “vulnerables” cuando no haya médico

El alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, acaba de anunciar que se pondrá a trabajar para habilitar una línea de ayudas para pagar médico en la sanidad privada en una clínica de la localidad a aquellas personas más vulnerables que no puedan permitírselo con sus ingresos. Una medida que, según el socialista, se aplicaría cuando no haya médico en el Punto de Atención Continuada o incluso en las consultas del centro médico al haber pacientes que se han quedado sin un facultativo asignado. Las ayudas –señala Juan Manuel Rey– serían “con cargo a Servizos Sociais, dado que para autorizalas será preciso e necesario un informe previo da asistenta social”. El alcalde trasladó esta propuesta al Pleno extraordinario celebrado el martes, aunque reconoce que ahora “hai que estudar o encaixe legal que pode ter este asunto e hai que fiar moi fino, dado que os concellos non temos competencia en materia sanitaria”. Lo que sí queda claro tras las declaraciones de Rey es que estas ayudas llegarán a más personas que las que cobran a día de hoy las denominadas de “emerxencia social”. Señala el socialista que “teríanse en conta criterios aínda por establecer, pero que sería por encima do IPREM, dado que poñendo o límite nos 500 euros estarías deixando a moita xente fóra”. El caldense reconoce que “está claro que deberían poder optar a isto todos os veciños, pero nalgún sitio temos que poñer o filtro”. Una medida controvertida teniendo en cuenta que el mismo martes criticaba en un comunicado las medidas del Partido Popular alegando que favorecían a la sanidad privada.





No es la única medida propuesta por el caldense. De hecho también propone abonar la compra de medicamentos con cargo a esas mismas ayudas y que se pague el desplazamiento a las personas que no pueden abonar un taxi u otro tipo de transporte para acudir al Hospital de Montecelo o a A Parda. “Estase vendo que agora parece máis habitual a falta de médico no PAC ou incluso marchou un médico do centro de saúde e aínda non reasignaron aos pacientes a outros facultativos”, explica. El alcalde también solicitará una reunión urgente con el conselleiro, Julio Comesaña, para urgirle medidas por la situación sanitaria en Caldas.





El asunto se abordó en el Pleno del martes y mezclado con un debate entre todos los grupos sobre la situación sanitaria en Caldas y en donde todos los grupos de la Corporación – PSOE, BNG y también el PP– votaron a favor. El portavoz del BNG, Manuel Fariña, manifestaba ayer al respecto que “este Pleno tiña que ter sido moito antes, porque nós xa levamos advertindo que a situación sanitaria en Caldas é mala e vai a peor e o alcalde tiña que ter reaccionado antes”. Respecto a la línea de ayudas indicó que “para aprobar iso habería que levar a Pleno un regulamento con requisitos e dubido moito que iso teña encaixe legal, mírelo por donde o mires”. Añade además el nacionalista que “existen axudas de emerxencia social e recursos para non deixar a ningunha persoa que estea nunha situación moi difícil sen atender e que por suposto ten que ser atendida, pero entendemos que non é algo que poida aplicarse de forma xeralizada”. Asimismo insistió en seguir “esixindo ante a Xunta de Galicia que asuma as súas competencias e que dote al centro de saúde de Caldas do personal necesario”. Fariña recordó que el BNG ha convocado ya una manifestación para el domingo 20 con salida de A Plazuela y finalización delante del ambulatorio.





El conselleiro

Tras la propuesta del gobierno local de Caldas el conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, se pronunciaba ayer en una visita a Montecelo. El responsable autonómico manifestó el “máximo respeto al Concello y al pleno” pero incidió en que confía en que el Consistorio “no pretenda darle a los pacientes una atención peor a la que se exige al sistema público, que debe contratar facultativos especialistas en Medicina Familiar”. En este sentido explica Comesaña que “no cubrimos plazas porque no hay médicos especialistas en Medicina Comunitaria. Espero que la alternativa no sea cambiar ese criterio que nosotros no pudimos cumplir. Si ellos lo pueden cumplir, me alegro, pero desde luego a nosotros nos es imposible encontrar especialistas porque no los hay”. De hecho el conselleiro volvió a lanzar dardos contra el gobierno del Estado instando a Juan Manuel Rey a que traslade sus quejas a Madrid y al Ministerio alegando que es el que tiene competencias “para formas más especialistas”.