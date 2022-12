Campanas con lenguaje universal que ya son Patrimonio

Es una tradición secular que –sobre todo en las épocas en las que no existían ni las nuevas tecnologías ni los mensajes instantáneos– servía como una forma de comunicación entre los vecinos. En Arousa fueron las parroquias de Catoira, Oeste y Dimo las elegidas para el tañido simultáneo con el que se celebró la declaración de la Unesco del toque de campanas manual como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un sello que se recibe con alegría sobre todo en Galicia, teniendo en cuenta que de los alrededor de mil campaneros que tocan manualmente en España más de la mitad están en Galicia. A las once de la mañana y durante varios minutos sonaron las campanas, en esta ocasión con alegría y como sinónimo de fiestas. Y es que –como no podía ser de otra forma– en Galicia estos elementos ligados fundamentalmente al ámbito religioso han tenido siempre un lenguaje universal que se ha entendido entre las comunidades vecinales. Así pues hay múltiples formas de hacer tocar las campanas y los profesionales que han adquirido este hábito las han venido transmitiendo de generación en generación. No es lo mismo el sonido a difunto, que la previa a una fiesta o el toque –a modo de alarma o alerta– que avisaba (incluso lo sigue haciendo) a los vecinos de que algo ocurría en la parroquia para que estos acudiesen en ayuda unos de otros. Un idioma oral que ha permanecido a través de los tiempos.





Con esta nueva declaración en España ya son 18 las manifestaciones culturales con el sello de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En esta de las campanas Galicia tiene mucho que decir, dado que no hay ni un solo vecino que no conozca este tradicional sonido aunque no todos sepan interpretar cada uno de los toques.