Castaño desvela que un informe jurídico de la Diputación niega "ingresos indebidos" de la secretaria

El alcalde de Catoira, Xoán Castaño, desvela que un informe jurídico del jefe del Servizo de Asistencia Intermunicipal (SAIM) de la Diputación sostiene que la secretaria del Concello “non está a percibir ingresos indebidos” y califica de “nulos de pleno dereito e ineficaces” los argumentos del portavoz socialista, Alberto García, en su denuncia por supuestos cobros irregulares por los complementos de destino y específicos, y concluye que “non procede restituír ningunha cantidade”.



El alcalde vikingo subraya que el informe avala la gestión del gobierno local y sostiene que la denuncia de García viene motivada porque “está afogado no rancor e no odio porque o pobo de Catoira lle deu as costas retirándolle o apoio nas últimas eleccións municipais”. “O único que lle queda a este home é dedicarse a denunciar ao Concello e perseguir aos traballadores”, sentenció Castaño.



Asimismo, el nacionalista ironizó como “casualidade” que “o avogado que agora lle leva as reclamacións é o mesmo que no seu momento foi secretario de Catoira, defendeu ao Concello en diferentes litixios mentres o socialista era rexedor e, ademais, foi candidato co PSOE en A Pobra”, explicó.



Sobre el acuerdo plenario argumentado por García en su denuncia, el SAIM apunta que en el año 2021 se aprobaron los presupuestos acompañados del cuadro de personal sin incorporar ninguna de las modificaciones mencionadas sobre los complementos, por lo que la reducción no es aplicable.