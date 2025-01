Catoira cancela la Cabalgata por la previsión de lluvia y Caldas estrena recorrido y novedades en las carrozas

Las previsiones de lluvia amenazan la llegada de los Reyes Magos a Arousa en su tradicional Cabalgata. Así, ante la predicción de mal tiempo, Catoira ha sido el primer Concello en mover ficha y ha optado por suspender el itinerario, en el que estaba organizado que Sus Majestades recorriesen la villa en drakkar después de llegar en tren. No obstante, Melchor, Gaspar y Baltasar no faltarán a su cita y recibirán a los niños en la sala Álvaro Cunqueiro (en el edificio Multiusos), a partir de las 17:30 horas.



De momento, el resto de los concellos de la comarca mantienen la Cabalgata, que en el caso de Caldas presentará importantes novedades. Así, el edil de Festas y teniente de alcalde, Manuel Fariña, anunció que contará con “espectaculares animacións, novo percorrido e tamén subirá á rapazada ás carrozas”, que también incorporarán elementos nuevos. Finalmente será más de una docena de niños los que tomarán parte de la comitiva real abordo de las nuevas carrozas, que renovarán por completo su iluminación y lucirá elementos novedosos, que todavía permanecen como secretos.



En cuanto al recorrido, saldrá del Paseo Román López sobre las seis de la tarde y continuará su irinerario por la Rúa das Palmeiras, la Plazuela, Juan Fuentes y Río Bermaña, desviándose en dirrección a la Praza da Constitución (ganadora del concurso de decoración de Navidad), Fermín Mosquera, Campo da Torre y Rúa Real, finalizando la trayectoria en la recién renovada Praza das Palmeiras, donde Sus Majestades atenderán las últimas peticiones de los niños que se acerquen a recibir a los Reyes Magos a la villa termal. Asimismo, la comitiva contará con el acompañamiento musical de la Banda de Caldas, así como el grupo de gaitas “As Espiñas” y dos espectáculos de animación infantil especialmente diseñados para la cabalgata caldense. Otro de los elementos imprescindibles es el reparto de caramelos y dulces, que este año se duplicarán con 600 kilos.



Recepción en Valga

En Valga, como es habitual, la actividad se trasladará a las inmediaciones del Belén Artesanal, en la parroquia de Campaña. Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a todos los niños valgueses y harán todo cuanto esté en sus manos para cumplir sus deseos en la jornada más mágica del año, entregándoles un pequeño regalo como anticipo. Su llegada se prevé a las 18 horas y será el alcalde, José María Bello Maneiro, el que les dé la bienvenida. Antes, a partir de las 16 horas, habrá hinchables y talleres para que los niños puedan divertirse mientras esperan por Sus Majestades, que aprovecharán este tiempo para visitar a las vecinas centenarias del concello para felicitarles la entrada del nuevo año y entregarles un regalo.



Asimismo, como ya es habitual, se entregarán los premios del XXIII Concurso de Belenes y, para cerrar la tarde, habrá una chocolatada con churros gratuita para todos los asistentes.



Por su parte, el resto de municipios mantienen lo previsto para la tarde de este domingo. Así, en Cuntis, la Cabalgata partirá a las 18:30 horas y la recepción será en la carpa de la Praza da Constitución. La más madrugadora será Moraña, donde la comitiva iniciará el recorrido por todas las parroquias a las 15:40 horas, en el Campo de Lebón, con la previsión de que la llegada a la Carballeira de Santa Lucía sea a las 20:20 horas, mientras que en Pontecesures partirán a las 17 horas de la nave de obras, por lo que se prevé su llegada a A Plazuela a las 18:30 horas. En Portas llegarán a la Azucarera a las 19 horas.