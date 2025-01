Catoira inicia las obras de las pistas de tenis de Borreiros para recuperar su uso tras años inutilizadas

Catoira pone en marcha las obras para reformar las pistas de tenis de Borreiros. Unas instalaciones que llevaban años “nunha situación absolutamente deficiente e lamentable, o que impedía un uso das instalacións en condicións axeitadas”, según indica el alcalde, Xoán Castaño. El proyecto supone una inversión de 48.000 euros, que se financiará a través del Plan +Provincia de la Diputación.

Las mejoras consistirán en la limpieza mecánica del hormigón existente, la instalación de un pavimento deportivo, el marcaje y señalización de las pistas según las normas federativas y la instalación de las correspondientes redes y postes desmontables.



Con esta actuación, explica Castaño, los vecinos de Catoira volverán a disponer de unas canchas de uso público y gratuito para practicar tenis. Así, recalca la apuesta del gobierno local por recuperar y modernizar las instalaciones y equipaciones deportivas y garantizar su mantenimiento para favorecer estas prácticas. “Estamos a facer as renovacións de maneira progresiva na medida que imos conseguindo financiamento, polo que agardamos ter conseguido un cambio de todas as instalacións a medio prazo. As opcións para facer deportes serán moito máis amplas”, concluye Castaño.