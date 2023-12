Catoira llevará al Pleno la municipalización de la escuela infantil tras renunciar la adjudicataria

El gobierno local de Catoira va a asumir de manera inminente la gestión directa de la guardería municipal, un servicio con 41 plazas disponibles. Así lo reiteró el acalde, Xoán Castaño, al personal del centro, que será subrogado en las mismas condiciones, en una municipalización que, tras el anuncio de la empresa adjudicataria de abandonar la prestación, será efectiva el próximo 8 de enero con la aprobación en Pleno.



En este sentido, el regidor nacionalista explicó la toma de decisión en base a que “a educación da cativada e a conciliación son moi importantes, por iso ante a inestabilidade do servizo polos problemas coa concesionaria e, co obxectivo de xestionar de forma máis transparente e eficiente para as nosas familias, tomamos as rendas dende o Concello”, sentenció. Asimismo, explicó que dicha gestión municipal “está avalado polos informes económicos da traballadora social e da a secretaria municipal”, que resuelven que “a operación terá un custe semellante ao actual (a falta da memoria económica definitiva) e que non obriga a asumir novas competencias que legalmente son alleas, senón que simplemente permite dar continuidade de maneira temporal á prestación dun servizo que estaba externalizado, deixando a porta aberta a que se volva licitar nun futuro”. Una municipalización que se llevará a cabo con la intención de mejorar el servicio, con la posibilidad de ampliar el horario o mejorar el proyecto educativo.