El Concello de Caldas asegura que cumple “escrupulosamente” el convenio con la Xunta para ampliar el Aquis Celenis

El gobierno de Caldas asegura que el Concello “cumpre escrupulosa e literalmente· con el convenio firmado con la Xunta en 2022 para la ampliación del IES Aquis Celenis. Así lo manifestó el alcalde en funciones, Manuel Fariña, que asegura que la Xunta “busca xustificacións para os seus retrasos acumulados”.



El nacionalista defiende que la administración autonómica “está a sacar da manga novas esixencias”, como la puesta a disposición de una parcela en el lado oeste y la exención de las plaas de aparcamiento dentro del recinto que, asegura, “nunca foron trasladadas ao goberno local por ningunha vía” ya que “todo o que se nos solicitou, xestionouse”.



En cuanto a las propias obligaciones del convenio, como disponer de unos terrenos limítrofes en el lado este para un aparcamiento disuasorio, Fariña incide en que se presentó a la Xunta “hai tempo”, un anteproyecto pero que, hasta ahora, el gobierno gallego “non realizou os informes preceptivos”, al estar al lado del río.

Reubicación de alumnos

En cuanto a los terrenos para instalar al alumnado durante las obras, el alcalde en funciones señala que se ofrecieron la Escuela de Música y el Auditorio y que no recibieron, por parte de la Xunta, solicitud “nin oficial nin oficiosa, sobre as leiras situadas no lado oeste do instituto”, como ahora piden.

"Estamos dacordo en que as aulas mobiles das que fala a Consellería poderían ser a mellor solución, como foron no Valle-Inclán en Pontevedra, pero en ningún momento se pediu ao Concello que xestionase a dispoñibilidade a parcela", insiste Fariña.

Para aclarar todas estas "diferencias" a la hora de interpretar el convenio y valorar las "novas esixencias" de la Xunta, desde el Concello consideran que lo más positivo sería "deixar a un lado os exabruptos" y convocar la Comisión de Seguimento del acuerdo.