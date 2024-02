El Concello de Catoira proyecta la creación de un complejo de pozas termales en As Lombas

El Concello de Catoira anunció esta mañana su intención de potenciar el turismo en aquellas áreas todavía no explotadas en la villa vikinga y, en este caso, pone el foco en las as aguas termales y medicinales de As Lombas. Con esta idea en mente, el gobierno local contratará un estudio de viabilidad para crear un posible complejo de pozas termales, así como para analizar otros métodos de explotación de dichas aguas que sirvan para dinamizar la actividad económica y turística.



Dicha inversión se efectuará a través de una subvención de 100.000 euros de fondos europeos alcanzados a través del geodestino Mar de Santiago. Según explicó el alcalde, Xoán Castaño, se buscan alternativas para complementar la oferta actual de actividades, “fuxindo do clásico concepto de balneario para persoas maiores”. Así, el objetivo del ejecutivo pasa por vincular el aprovechamiento de las aguas minero-medicinales a otras infraestructuras para visitantes de todas las edades, incluso “deixando a porta aberta” a colaboraciones con el ámbito de empresas privadas.



“Catoira é unha vila termal e hai que contemplar como utilizar este recurso para atraer turismo de calidade, apostando por equipamentos e instalacións atractivas para todos os públicos”, destacó el regidor, que también aseguró que en estos momentos el Concello ya dispone de estudios que indican que tanto el caudal de las aguas de As Lombas como su temperatura son “interesantes” para poder sacarle rédito.



Por otra parte, con esta iniciativa el ejecutivo pretende también revitalizar el termalismo en la villa vikinga con una idea que empezó a idearse con el descubrimiento en 2001 del pozo de As Lombas en un estudio hidrogeológico, pero sobre “a que non se deron pasos suficientes para a súa explotación”.



El manantial fue detectado en terrenos próximos al campo de fútbol municipal, a más de 130 metros de profundidad. Asimismo, las aguas fueron declaradas como minero-medicinales por la Xunta de Galicia en 2013. Además, desde 2015 el Concello cuenta con la autorización para su aprovechamiento.