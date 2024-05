El Concello de Cuntis solo organizará una jornada de las fiestas patronales

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos, anunció en el último Pleno que “na vindeira semana” el Concello convocará una serie de reuniones para fomentar la participación vecinal en la organización de las fiestas patronales de agosto, de las que el Ayuntamiento se desmarcará, exceptuando el día grande de los festejos, el 15 de agosto, para el que el gobierno local ya tiene “reservada algunha actuación”.



El ejecutivo, aseguró Campos, replica así el modelo “doutros concellos da nosa contorna”, como es el caso de A Estrada, y se propone buscar una nueva comisión —o comisiones— para organizar el resto de los días. El año pasado, por ejemplo, fueron seis jornadas de actividades y cuatro de verbenas. Un anuncio que llega con los plazos muy justos de cara a la reserva y contratación de orquestas y actuaciones musicales.



El alcalde cuntiense, en cualquier caso, reiteró que “dada a recaudación que se fixo o ano pasado cremos que a xente, tanto veciños coma establecementos, ten que colaborar máis con estas festas. Non pode ser que o Concello teña que asumir a totalidad do que custan estos eventos”, lamentó Camos. Asimismo, recordó que “nas distintas parroquias hai festas nas que o Concello non asume estos gastos”, así como subrayó que el Ayuntamiento “axudará economicamente coa parte que lle corresponda coa comisión” que decida coger las riendas de unos festejos a los que aguarda un futuro, de momento, desconocido.



Situación económica

Por otra parte, en dicha sesión plenaria se trataron varios temas de interés, como la aprobación de una tasa de Emerxencias o la aprobación de las subvenciones a asociaciones municipales para el ejercicio de 2024, algunas de ellas ahogadas al no haber recibido aún el importe del pasado ejercicio. Además, el Concello dio cuenta del periodo medio de pago de proveedores correspondiente al primer trimestre del 2024 que se dispara considerablemente por encima del mínimo legal hasta los 220,76 días.



“Máis de 2,5 millóns de facturas que temos sin pagar”. Así le afeó la portavoz popular, Isabel Couselo, al alcalde la delicada situación que atraviesa el Concello: “hai gastos de todo o tipo”, desde partidas de la Festa do Lacón con Grelos de este año y el anterior, las actuaciones de las fiestas patronales de 2023. Además, Couselo denunció que el concierto del Lacón de Antonio José costó “incluso máis” que los 54.000 euros señalados inicialmente, ya que “agora acabamos de encontrarnos con outra factura de case 8.500 euros máis para a montaxe e desmontaxe” del sonido. “Todo sen contar as carpas”, recordó la popular.



Ante el silencio del regidor, la edil nacionalista, Natalia Camiña, afeó al gobierno local “que a día 31 de marzo había máis de 1.700 facturas sen pagar”, entre las que se encuentran gastos a pequeñas empresas, agrupaciones, bandas y grandes gastos como los del Lacón con Grelos.