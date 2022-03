Cuatro colectivos exigen al Concello una partida para la preservación de los petroglifos

Cuatro colectivos dedicados a la defensa del patrimonio histórico y cultural -Anovaterra, A Forneiriña, Umia Vivo e Irmandade Illa de Tambo- presentaron una reclamación al Presupuesto de Cuntis para el año 2022 al entender que las cuentas no incluyen una partida específica y suficiente para preservar los yacimientos que hay localizados en el municipio. Concretamente las cuatro asociaciones hablan de 92 yacimientos arqueológicos localizados y del hecho de que “dun orzamento de 4,6 millones non aparece ningunha partida para o coidado do patrimonio arqueolóxico nin para a xestión e promoción do patrimonio termal que veñen demandando cidadáns e asociacións como a Plataforma Veciñal pola recuperación do Patrimonio Termal”.





Frente a esto -dicen en su recclamación- “recolle o orzamento de gastos a previsión de 51.000 euros para festas organizadas polo Concello”. Las críticas de estos colectivos no solo van dirigidas al Concello de Cuntis en cuestión. De hecho insisten en que la “falta de atención e deixadez de competencias en relación co patrimonio arqueolóxico vén sendo a tónica dominante das diferentes administracións” en referencia también a la Consellería de Cultura, a las diputaciones y a otros concellos. De todas formas entienden que el caso de Cuntis es significativo porque recuerdan que años atrás el área de Cultura fue ocupada por ediles que eran graduados en Historia y con titulación en Arqueoloxía y que, pese a ello, del conjunto de gravados que estaban amenazados “só libraron de maleza o petróglifo do Forno da Tella”.





Estos colectivos llevan años reclamando en diferentes concellos actuación especial a los petroglifos, muy afectados por incendios y obras forestales.