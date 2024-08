Cuntis da el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales a ritmo de Lontreira y Greasse

Cuntis inicia durante la jornada de hoy sus fiestas patronales. Finalmente, y tras la creación en julio de la asociación cultural “Non me toques as Festas” y la colaboración del Concello, los festejos tendrán una duración de cuatro días en honor a Santa María, patrona de Cuntis, San Roque, Nosa Señora do Carme y San Antón.



Así, tras un primer adelanto de la mano de la Orquesta de Instrumentos Populares Galegos el pasado sábado, los festejos darán el pistoletazo de salida esta mañana con salva de bombas, pasacalles a cargo de la Banda de Música de Marín y, a mediodía, la misa solemne en honor de Santa María cantada por la Coral Cantares das Burgas de Cuntis, seguida de la tradicional procesión.



Ya por la tarde, a partir de las 17:30 horas, una actuación infantil a cargo del Mago Paco, con su show “Ledicias”, en la Praza do Ferrol. Por la noche la verbena estará amenizada por la banda arousana Lontreira, el Grupo Greasse y la disco móvil Will.



Mañana, en honor a San Roque, además de los tradicionales actos litúrgicos, no faltarán los juegos tradicionales, cuentacuentos y sesión zumba, en una jornada vespertina dedicada a los más pequeños. Por la noche la música correrá a cargo de Conductores Suicidas (con un tributo a Sabina), Ruxe Ruxe y una segunda sesión consecutiva para la discoteca móvil Will.



El sábado habrá fiesta infantil en la piscina (a partir de las 17:30 horas) con hinchables y fiesta de la espuma, eventos deportivos y pasacalles. La verbena estará amenizada por Cantos da Terra, Banda Gaudí y DJ Álex Brea.



El fin de fiesta será la jornada dominical, en la que se rendirá homenaje a San Antón. La mañana volverá a estar reservada para los pasacalles, misas y procesiones, mientras que por la tarde se celebrará la fiesta de la bicicleta (18 horas) organizada por Xesteiras y, para los amantes del rap y el hip hop, está programada una batalla de gallos, a partir de las 17 horas. El broche final lo pondrán Panamá Band, DJ Carlos López y DJ Paco Vulkano. Además, habrá fuegos de artificio todos los días a las 21 horas. l