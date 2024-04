Fariña y los feriantes se marcan un pulso y peligran las atracciones en la Festa da Primavera de Caldas

El concejal de Festexos, Manuel Fariña, pidió “sensatez” a los feriantes para cumplir los protocolos adoptados en el plan de seguridad de la Festa da Primavera, después de que los propietarios de las atracciones amenazasen con no montar sus puestos en A Tafona por, entre otras cuestiones, la presión económica y la restricción en el acceso al recinto, una circunstancia poco habitual en las actividades festivas de la zona y que no se produjo en otras fechas, como el caso de las fiestas patronales, que se desarrollaron en la misma zona.



El nacionalista insistió en que los feriantes “instaláronse nunha postura de forza conxunta para presionar ao Concello e "saírse coa súa" para permitir unha serie de postos nuns lugares e cunhas condicións concretas”, algo que, aseguró, “non é viable”. Asimismo, en el Pleno de esta tarde, se refirió a esta postura de los feriantes como "comportamentos mafiosos" al "ameazar" a otros que sí están dispuestos a incluir sus atracciones en los festejos. Una sitación que podría mermar considerablemente el número de puestos en esta edición. Sin embargo, el edil no se pronunció al ser preguntado por el Partido Popular sobre una posible subida en el coste de dichas atracciones.

Sobre la entrada de bebida. El portavoz popular, Fernando Pérez, advirtió de las numerosas sentencias que prohiben que no se permita la entrada de bebidas a los recintos festivos, siempre y cuando sea en un recipiente de plástico y no de vidrio o cristal.



Así, Fariña se mantuvo firme en su posición y, pese a que afirmó que “aínda queda tempo”, recalcó que “o goberno local non permitirá a montaxe a calquera prezo: a seguridade vai primeiro”, ya que subrayó que “é imprescindible que as barracas e postos de bebida e comida se instalen onde se lles asigna e non en calquera sitio”.