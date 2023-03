García señala que le ahorró a las arcas de Catoira 50.000 euros al año

El alcalde de Catoira, Alberto García, sale al paso de las críticas del BNG al hilo del informe del Consello de Contas y señala que, durante este tiempo, ahorró a las arcas municipales unos 50.000 euros al año.

En primer lugar, el regidor vikingo señala que dicho informe “non é vinculante e moito menos normativo”, por lo que solo contiene “conclusións e recomendacións sobre diversos temas municipais”. Dichas conclusiones, además, fueron rebatidas por los asesores jurídicos del Concello, como consta en el informe, “por canto moitas delas non son acordes coa normativa vixente nin coa xurisprudencia do Tribunal Supremo sobre os citados temas”.



Además, García señala que la cantidad a la que hace referencia Xoán Castaño “correspóndese coas indemnizacións percibidas durante catro por asistencias ás obrigas da Alcaldía, ás sesións plenarias, da Xunta de goberno e comisións informativas, así como locomocións, dietas e aloxamentos en viaxes, indemnizacións aprobadas polo Pleno da Corporación e co voto favorable de Castaño, do BNG, que no colmo do cinistmo á que nos ten acostumados, vota a favor da súa percepción e protesta e denuncia cando se cobran”.



El regidor incide en que, si durante este tiempo, hubiese optado por la dedicación exclusiva, “tería dereito a ter cobrado preto de 200.000 euros nos catro anos, aos que habería que engadir 60.000 euros en concepto de gastos da Seguridade Social”. Por ello, defiende que ahorró más de 50.000 euros al año a las arcas del Concello de Catoira. Para García, Castaño estuvo “okupando ilexitamente a Alcaldía de Catoira desde setembro de 2019 ata xuño de 2020” y le costó al Concello “a cantidade case de 60.000 euros”. Por ello, el socialista se pregunta si el nacionalista “non ten vergoña falando de diñeiro cando en nove meses cobra máis que o alcalde lexítimo en catro anos”.

Además, le insta a contestar “cantos problemas de veciños e veciñas resolveuo durante esas vacacións pagadas”. Aunque se trata de una pregunta retórica, ya que el propio Alberto García responde que “ningún” ya que “a súa única virtude é a de mentir, insultar e presentar denuncias falsas”. Por ello, defiende, los catoirenses ponen al BNG “onde se merece” cada cuatro años.