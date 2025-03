Histórico acuerdo: Caldas ya tiene convenio para el nuevo centro de salud

El alcalde de Caldas, Jacobo Pérez, firmó esta amñana el convenio con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para la construcción del nuevo centro de salud. El regidor se desplazó a Santiago acompañado por el edil del área, Manuel Fariña, y calificó como "histórica" la fecha, ya que "estamos a dar un paso decisivo para dotar ao noso municipio dunhas instalacións que son imprescindibles para ofrecer o servizo sanitario de calidade que merecen non só os e as caldenses, senón tamén a poboación de toda a comarca". Por parte de la Xunta también estuvieron presentes la directora general de Recursos Económicos del Servizo Galego de Saúde, Amparo Posada, y el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores.

La firma del documento, explican desde el Concello, sirve para culminar cerca de dos décadas de trbaajo. "Foron 18 anos de incontables xestións, reunións e negociacións. Logo de que se produce algunha que outra espera, conseguimos por fin asinar este convenio, un compromiso que Caldas precisaba e que hoxe se converte nunha realidade", añadió Pérez Gulín.

El alcalde expresó su agradecimiento a todas las personas que "traballaron e loitaron durante todo este tempo para que o proxecto finalmente saia cara adiante". En primer lugar, puso en valor el esfuerzo de los vecinos, así como de los profesionales sanitarias, las asociaciones y los grupos políticos que apoyaron la reivindicación, pero también del anterior regidor, Juan Manuel Rey, "quen nunca deixou de esixir e pedir o que é xusto para Caldas".

Obligaciones municipales

Jacobo Pérez comprometió el esfuerzo del Concello para trabajar "sen descanso" a la hora de dar cumplimiento con las obligaciones que debe acometer la administración local para conseguir que que la actuación sea una realidad. La organización de la parcela, la aplicación de la bonificación del ICIO o el mantenimiento de los espacios una vez finalizada la obra son algunas de las tareas que asumirá Caldas, según se establece en el convenio.

"Seremos o máis áxiles posible para facilitar que a Xunta de Galicia leve a cabo a construción no menor tempo e evitando calquera tipo de retraso", apuntó Pérez. El alcalde incidió en que "Caldas reafirma o compromiso coa mellora dos servizos públicos e co benestar da nosa xente", por lo que desde ya se ponen manos a la obra para que, en el espacio de tiempo menor posible, "inaugurar unhas instalacións que estean á altura do que se merecen os nosos e as nosas veciñas" y consolidar "a nosa vila como a capital e gran referente da contorna do Umia".

Así será el proyecto

El centro de salud de Caldas se construirá en la parcela de Santa María, al lado de la Escuela de Música. se buscará unificar todos los servicios en un solo edificio de 2.839 metros cuadrados, con el objetivo de incrementar sus espacios con respeto al ambulatorio actual, pasando de tres a una docena consultas de adultos y de tres a cinco consultas de pediatría. También incluirá un despacho de trabajador social, el área de la mujer, tres consultas nuevas en el PAC y las áreas de salud bucodental y fisioterapia, junto con zonas de personal, espera y despacho de coordinación.

La Xunta ha previsto invertir alrededor de 7,2 millones de euros para proceder a la elaboración, supervisión y aprobación del proyecto técnico y para contratar, dirigir y ejecutar las obras de construcción de un nuevo centro de salud en el Ayuntamiento de Caldas de Reis. Mediante esta firma, el Ayuntamiento de Caldas de Reis se compromete a realizar los trámites patrimoniales y urbanísticos necesarios el fin de posibilitar la cesión al Servizo Galego de Saúde de una parcela, libre de cargas y gravámenes, con la clasificación de uso sanitario, que tendrá, por lo menos, una edificabilidad de 3.000 m2 en bajo más una planta.



Tras diversas discrepancias, Xunta y Concello lograron desbloquear el convenio, aunque la firma tardó debido a los cambios en la Alcaldía. La firma del documento da un acelerón a unas obras muy esperadas en Caldas y en el conjunto de la comarca de Ulla-Umia.