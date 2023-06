Iván Caamaño: “Encontrei Catoira como un pobo de ladrillo e deixo unha Catoira de mármore”

El candidato y portavoz del PP de Catoira, Iván Caamaño, no había hablado ni reaccionado desde la noche electoral en la que los nacionalistas de Xoán Castaño conseguían la mayoría absoluta y –por lo tanto– el gobierno del municipio vikingo. Lo ha hecho ahora tras la investidura para hacer un balance positivo del mandato que acaba de terminar y también de sus resultados. “O noso equipo segue subindo, chegando a case 700’ votos e quedando a case nada de conseguir outro concelleiro máis” insistiendo en que “somos a principal forza da oposición”.



El conservador cree que el resultado de Catoira fue consecuencia de “un voto de castigo a unha sola persoa” –en referencia a Alberto García– “e tendo en conta que as nosas ideas non pasaban por castigar a ninguén, nós non fomos opción para os votantes que desexaban ese castigo”. Entiende Caamaño que el trabajo que realizó el PP estos últimos cuatro años fue valorado “e chegamos a conseguir o mesmo resultado que o noso partido nas últimas eleccións autonómicas, algo impensable en Catoira onde durante máis de corenta anos de democracia o PP era inexistente no ámbito municipal”. Caamaño saca pecho y habla de que deja unha “herdanza moi boa”. Señala que “quedan grandes proxectos preparados e listos para realizarse, como por exemplo a obra das Torres cos permisos aprobados e á espera de licitación; a obra do rego Gondomil ou as beirrarúas na PO-548”. En este sentido el portavoz del PP vikingo hace referencia al emperador Augusto de Roma para señalar que “encontrei Catoira como un pobo de ladrillo e deixo unha Catoira de mármore”. Asegura que seguirá trabajando y vigilante sobre el trabajo del BNG en el gobierno.