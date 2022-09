Lorenzana destaca en Catoira que el 61 % de las iniciativas empresariales son de emprendedoras

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, participó ayer en el final del recorrido (entre Illa de Arousa y Catoira) de la novena etapa del proyecto “Galicia Camiño Emprendedor” y destacó el impulso femenino, “que supón o 61 % da iniciativas empresariais”. La Xunta recordó que el proyecto busca impulsar el talento gallego bajo el lema “A muller emprendedora como figura dun desenvolvemento económico máis xusto en Galicia” y está desarrollado por la Xunta y la Fundación Ronsel para ayudar a emprendedoras a poner en marcha una idea de negocio a través de un proceso de “mentoring”, con el Camino de Santiago como hilo conductor (#12etapas12retos)..



Así, la conselleira remarcó la necesidad de crear entornos de aprendizaje que permitan “impulsar o desenvolvemento de novas capacidades emprendedoras e optimizar as xa existentes, mediante o apoio de profesionais mentores que acompañan a estas novas emprendedoras”.



“O Camiño Emprendedor, dedicado á muller, e o Plan Emprega Muller, dan boa mostra de que o emprendemento feminino non é unha aventura illada e solitaria, senón que está amparado e permanentemente acompañado polo Goberno galego, co propósito de acadar a plena igualdade e de facer medrar a Galicia con máis talento e máis cohesionada”, remarcó Lorenzana al terminar la caminata.



También mencionó algunos de los retos a los que se enfrentan las mujeres cuando ponen en marcha sus proyectos, que además aparecen recogidos en el Informe de Emprendemento Dixital Feminino 2021. Principalmente, el acceso a una financiación temprana, la falta inicial de ingresos o de ahorros, el marco legal, las responsabilidades domésticas y de cuidados y/o la escasa visibilidad que tienen las emprendedoras referentes.



Con todo, la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) en Galicia en 2020 se situó en un 4,3 %, “mantendo ás mulleres, como xa sucedera no tres anos anteriores, nun impulso emprendedor (5 %) superior ao masculino (3,5 %)”.



“A diferencia do que sucede en España, as iniciativas emprendedoras de mulleres superan ás dos hombres en todas as etapas”, insistió la conselleira de Emprego. En el caso de las nuevas iniciativas, las mujeres representan el 60,7 %.