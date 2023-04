María Ferreirós y Xoel Souto se presentan como la mejor alternativa al PP en Valga y Moraña

María Ferreirós -en Valga- y Xoel Eiras - en Moraña- se presentaron como la mejor alternativa al gobierno del PP que gobierna en sendos municipios. Los dos socialistas presentaron ayer sus proyectos. La primera apeló a la “urxente rexeneración democrática” del Concello valgués. La conexión peatonal y ciclista entre Pontevalga y el Centro de Saúde, la humanización del entorno del IES o la mejora urbana del Quinteiro da Devesa fueron algunas de las ideas que dio a conocer Ferreirós. Instó a que Valga entre “de cheo nunha democracia plena” y apeló a la “igualdade, liberdade e transparencia”.

Carmela Silva arropó a Xoel Souto Eiras en su presentación en Moraña

De la igualdad también habló Xoel Souto Eiras en su presentación. Se comprometió a ser un “alcalde por e para Moraña”. Anunció que peleará por el Centro de Saúde. “Bástanos co que temos, non queremos outro; tan só necesitamos que funcione ao 100 %, cubrindo as prazas”. Anticipó líneas acciones en limpieza, saneamiento o mejoras urbanísticas.