Moraña aprueba los presupuestos con una oposición crítica ante “un modelo estancado”

El gobierno local de Moraña aprobó este martes en una sesión extraordinaria los presupuestos de 2024, que asciende a los 2.671.724 euros. Un documento defendido por el regidor, Sito Gómez, que persigue la “ausencia do edebedamento” y la “austeridade no gasto corrente”. Asimismo, destacó el incremento del 2 % en los sueldos de funcionarios y personal fijo.



La oposición, en conjunto, se opuso a unos presupuestos que tacharon de “pobres”. Así lo expresó el portavoz socialista, Xoel Souto Eiras, que subrayó que las cuentas evidencian un “modelo estancado que non responde ás necesidades de Moraña” y con el que “seguimos as expensas do que fagan a Deputación e a Xunta”. Misma línea que su homólogo nacionalista, Marcos Suárez, que reprochó al ejecutivo que las cuentas sean, a su juicio, un “copia e pega” de las de otros años. Además, el concejal del Bloque afeó que las inversiones “só” representes menos de un 5 % del total y que el único proyecto nuevo sea una senda peatonal, la que conectará a Santa Lucía con As Cortiñas.



Otro de los puntos candentes del debate fue la eliminación de la partida para la creación de un Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES). Una situación para la que el regidor volvió a mostrar su compromiso en futuros ejercicios, pero que reconoció que “para este ano vai ser difícil”. Asimismo, explicó que la contratación de una decena de efectivos se vio truncada ante la aprobación de la nueva ley laboral por parte del Gobierno, que hizo “recular” al Concello “porque había que facelos fixos”.



Sobre el proyecto de la senda de Santa Lucía a As Cortiñas, el portavoz nacionalista recriminó que la financiación de esta obra se viese supeditada a la venta de las parcelas del Concello en la Rúa 7. Sobre ello, el regidor adelantó que ya hay varias constructoras interesadas y que la idea del gobierno local pasa por la construcción de viviendas unifamiliares y una misma estructura.

Falta de aparcamiento

Otro de los puntos del día del Pleno fue una moción presentada por el PSOE en relación a la falta de aparcamiento en el casco urbano, concretamente en la Rúa 3, en la que se generan problemas en el tráfico por la presencia de la casa de cultura o el obradoiro de emprego en sus cercanías. Una circunstancia, añadieron, que afecta al comercio local, por lo que pidieron al ejecutivo que habilite una zona de estacionamiento. Si bien el regidor rechazó la propuesta de finca presentada por los socialistas, reconoció el problema y avanzó que busca soluciones y ya valora “outras posibilidades” en otras propiedades de la zona para la creación de un aparcamiento público.