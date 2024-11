Moraña da luz verde al convenio para mejorar la carretera de Mané a Rebón

El Pleno de Moraña aprobó en una sesión extraordinaria el convenio con la Diputación el proyecto de mejora de la seguridad vial y de la movilidad de la carretera provincial EP-0503 entre Mané y Rebón. La obra asciende a un montante de e 1.356.969 euros y estará financiada al 100% por el organismo provincial. Además, también se aprobó la cesión gratuita de los terrenos afectados, que alcanzan casi una hectárea, y se diseñó el trabajo para conseguir las parcelas pendientes, que se corresponden básicamente con predios sin documentación o pendientes de titularidad.



El alcalde de Moraña, Sito Gómez, celebró que el actual gobierno de la Diputación desbloqueara este proyecto “imprescindible” y lamentó que el actual ejecutivo de Carmela Silva paralizara la actuación cuando ya estaba incluso adjudicada en 2015. “Para este goberno é unha obra fundamental para mellorar a mobilidade e reforzar a seguridade viaria dun eixo estratéxico da zona sur do noso concello e por iso, malia a resistencia do anterior executivo da Deputación, sempre mantivemos a chama das nosas reclamacións e a loita por este vial que agora, grazas á sensibilidade co noso municipio do novo presidente, Luis López, vai ser unha realidade máis pronto que tarde”, aseguró Gómez, que avanzó que se espera que las obras se inicien en 2025.



Características del proyecto

El proyecto consiste en una intervención integral en la EP-0503 a su paso por Moraña, entre las localidades de Mané y Rebón. Dada la longitud y complejidad de la intervención, la obra se dividirá en tres tramos. En el primero de ellos, entre los puntos kilométricos 2+300 y 3+624, se procederá a ensanchar la carretera hasta los 7 metros, con dos carriles de 3 metros y un arcén de medio metro, así como a mejorar el trazado a través de la eliminación de curvas pronunciadas. Entre los puntos kilométricos 0+460 y 1+100, se llevará a cabo la misma intervención. Entre los puntos 1+100 y 2+300, el proyecto contempla la construcción de una variante que reduzca el paso de vehículos por este núcleo de población y contribuya a mejorar la seguridad vial. Con todo, también se actuará en este núcleo de población a través de la mejora del firme.



La carretera Mane-Rebón fue mejorada en años anteriores en su tramo correspondiente al Concello de Barro, por lo que su recorrido por Moraña, de 1.324 metros de longitud, se encuentra en malas condiciones de seguridad con fuertes deficiencias en la capa de rodadura, bastante estrecha por su ancho total de solo 4,5 metros, curvas cerradas y falta de arcenes que causan problemas en la circulación, al tránsito de peones y en los accesos a casas y fincas, por lo que su mejora y ensanchamiento es una demanda histórica de los sucesivos gobiernos de Moraña.