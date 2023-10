Moraña gestiona la continuidad de la limpieza integral de las vías provinciales

El Concello de Moraña acaba de conseguir la limpieza integral y el acondicionamiento de las carreteras provinciales EP-8201, que pasa por Santa Xusta, y seguirá con la EP-8202, que transcurre por la de Laxe, tras hacer las pertinentes gestiones ante la Diputación de Pontevedra, a la que desde la administración municipal trasladaron la necesidad de continuar con estas actuaciones.

El alcalde de Moraña, Sito Gómez, supervisó los trabajos que se están realizando en la EP-8201, consistentes en la limpieza completa de las cunetas, con vaciado de tierra para tenerlas listas para las escorrentías de las lluvias del próximo invierno, así como en los desbroces de maleza y vegetación de los laterales.



Estas mismas tareas se desarrollarán a continuación en la EP-8202, en el tramo entre la zona de O Souto y Penagrande, a su paso por Pumariño, todas ellas pertenecientes a la parroquia de Laxe.

El Concello destaca que, con anterioridad, el organismo provincial ya hiciera estos trabajos en los viales de su titularidad en la parroquia de Amil. Ahora, pidieron que se haga en la zona este del municipio. "Estamos moi satisfeitos desta colaboración e cooperación coa Deputación de Pontevedra, que atendeu as nosas demandas con ran celeridade e na época do ano perfecta para acometer estes traballos, co obxectivo de que non haxa desbordes de agua sobre as vías durante o inverno", dijo el regidor.

Asimismo, Gómez anunció que "imos facer un percorrido exhaustivo por todas para coñecer o seu estado exacto e pedir máis limpezas urxentes se fora necesario", en referencia a las vías provinciales.