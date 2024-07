“Non me toques as festas”: nace una comisión en Cuntis para organizar las patronales de agosto

Cuntis volverá a tener este año cuatro jornadas de celebraciones por las fiestas de agosto, en honor a Santa María, patrona de Cuntis, San Roque, Nosa Señora do Carme y San Antón, Así, después de que el Concello se desmarcase de la organización de los festejos —exceptuando los del día 15— un grupo de vecinos anunció este lunes la puesta en marcha de la comisión “Non me toques as festas”, que se marcará el reto de organizar el resto de los días.



Así, tras una reunión celebrada el pasado domingo, se consiguió formalizar una comisión para “reflotar unhas festas que case damos por perdidas”. Asimismo, a tenor de las limitaciones de tiempo, han solicitado a través de las redes sociales la colaboración vecinal “tanto a nivel económico como a nivel loxístico”. Aclaran que, no obstante —y teniendo en cuenta las circunstancias— se tratará de una edición “de transición”: “intentaremos recuperar a iluminación das rúas, actividades das tardes, dinamización da vila ademáis de organizar todos os actos relixiosos...”. En definitiva, “intentaremos facer as mellores festas “posibles” contando que dispoñemos dun tempo tan limitado”.



Así, con este objetivo entre ceja y ceja, la comisión iniciará “nos vindeiros días” la recaudación de fondos para organizar las fiestas patronales. Para ello, los miembros de la agrupación estiman necesario una cuota vecinal de 60 euros, mientras que para los comercios y pequeñas empresas estiman unos 100 euros y para la hostelería la cuota habitual. Además, próximamente se facilitará un número de cuenta bancaria y la tienda “O Rincón das Burgas” recogerá también donativos.



Anuncio del Concello

Cabe recordar que estas fiestas, que el gobierno local solicitó en el mes de mayo que se formara una comisión para coger el relevo de la organización de los festejos, que en los últimos años recayó en el Concello. En aquel momento, el alcalde, Manuel Campos, señaló que “dada a recaudación que se fixo o ano pasado cremos que a xente, tanto veciños coma establecementos, ten que colaborar máis con estas festas. Non pode ser que o Concello teña que asumir a totalidad do que custan estos eventos” y subrayó que subrayó que el Concello “axudará economicamente coa parte que lle corresponda coa comisión” que cogiese las riendas de los festejos. Un anuncio que, en cualquier caso, ya llegaba con los plazos muy justos de cara a la reserva y contratación de orquestas y actuaciones musicales.



Por otra parte, el regidor avanzó que para el día grande de las fiestas en honor a Santa María, el 15 de agosto, ya tenía “reservada algunha actuación”.



El párroco lo celebra

Por otra parte, el cura de Santa María dos Baños de Cuntis, Simón Lemiña, celebró en redes sociales la formalización de la nueva comisión de fiestas y reconoció “su valentía”.



De hecho, el párroco ya avanzó la pasada semana que mantendría las misas y procesiones en honor a los santos, “pese a que tuviesen que ser sin acompañamiento musical, pues la parroquia no se podría permitir sufragar todos estos gastos”. Pese a ello, Lemiña recalcó que “sentimos que a parte de lo religioso, que es lo principal y más importante, en nuestra cultura va unida la parte profana”, por lo que deseó que la nueva comisión de fiestas “sea fructífera” y que Cuntis no perdiese sus fiestas patronales en agosto.