Un nuevo informe dice que el galpón de Pirogal incumple la ley urbanística

Un nuevo informe técnico apunta a que el galpón construido para albergar un almacén pirotécnico en Coaxe incumple la legalidad urbanística. La resolución la firma el arquitecto municipal del Concello de Teo con el que la administración local de Catoira firmó un convenio de colaboración para que elabore los informes técnicos necesarios referentes a la pirotecnia. La conclusiones del documento apuntan a que las obras no cumplen con la ley y señalan las deficiencias: “Non conta co acceso rodado de uso público adecuado; non garante o abastecemento de auga; non garante a evacuación e o tratamento de augas residuais; non garante a recollida, o tratamento, a eliminación e a depuración de toda clase de residuos e non garante a subministración de enerxía eléctrica”. A mayores en ese mismo documento el arquitecto expone que “a superficie mínima da parcela sobre a que se situará a edificación será de 2.000 metros cadrados e ningunha das parcelas supera dita superficie”. De ahí que entienda el técnico que la parcela de Coaxe no cumple con las condiciones generales que deben tener las edificaciones en suelo rústico. En este sentido concreto el documento añade que “no solo rústico de especial protección será necesario obter previamente a autorización ou o informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente, non existe tal informe”.



El gobierno municipal apunta que –conforme a este informe– se actuará para que se restituya la situación previa a la construcción del galpón. Un paso que podría ser vital, dado que podría frenar la puesta en marcha de la actividad rechazada por los vecinos del entorno y también por el ejecutivo del BNG que lidera Xoán Castaño. El regidor catoirense manifiesta que este informe técnico avala la declaración de ineficacia de la comunicación previa de las obras para la construcción del galpón que se habilitó en febrero de 2022, cuando todavía estaba al frente del gobierno local el socialista Alberto García.



Castaño incide en que ya se comunicó a las partes –tanto a Pirogal como a la Plataforma contra a pirotecnia personada en el Contencioso contra la firma– la resolución de este arquitecto.



Cabe recordar que la empresa pirotécnica cuenta con el aval favorable de, por ejemplo, la Subdelegación del Gobierno. Esta autorizó la puesta en marcha de la actividad después de que la empresa subsanara las deficiencias presentadas en el proyecto técnico inicial.



En todo caso desde el gobierno local se están haciendo todos los movimientos posibles dentro de la legislación vigente para intentar buscar resquicios que impidan la puesta en marcha del almacén pirotécnico. Una actividad sobre la que el actual equipo de gobierno siempre estuvo en contra y que seguro tendrá más capítulos por escribir.