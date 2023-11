Una plegaria por España del cura de Cuntis causa polémica por el papel de la Iglesia en la política

Una plegaria apelando a la unidad de España del párroco de la iglesia de Santa María de Baños, en Cuntis, ha levantado gran polémica en las redes sociales. La parroquia difundió una “Oración por España” que se hizo popular años atrás en Radio María. Sin embargo, utilizarla en el contexto político actual ha avivado el debate sobre el papel de la Iglesia en la política, al que se ha sumado el alcalde de Cuntis, Manuel Campos.



Este mismo panfleto ya había sido visto antes en otras parroquias de la provincia, como en la comarca de Cerdedo-Cotobade y en Vigo. En su contenido pide a Jesús “guardar a España de todo peligro”, que “preserva la unidad de la nación”, que la libre de “sus enemigos” y “confunda a sus adversarios”. Asimismo, el texto invoca a las Fuerzas Armadas y reza por que convierta a España en un lugar de “justicia y paz”.



Instituciones democráticas

Ante la controversia surgida, el alcalde de Cuntis, Manuel Campos, se ha pronunciado al respecto destacando el “escrupuloso respeto do goberno local polas decisións da Igrexa”, aunque considera a nivel personal que “non é de recibo” este tipo de oraciones en el contexto actual. Por ello, pide a la Iglesia que haga lo propio “polas institucións democráticas” del país. En este sentido, el regidor cuntiense entiende que “cada un teña as súas opinións”, pero no estima correcto que las plegarias religiosas entren en el ámbito político. Especialmente en el clima de crispación actual.



En la misma línea se ha expresado la activista y ex diputada socialista Carmen Cajide Hervés, que ha través de sus redes sociales. En su contestación, Cajide subraya que esta oración es “utilizar o nome de Deus en balde” y sostiene que el texto “supura odio contra quen pensa diferente e lle desexa os peores males do mundo”, concluye.