El PP de Catoira denuncia el estado del paseo fluvial, “catro meses pechado e en ruínas”

El PP de Catoira denuncia el mal estado en el que se encuentra el paseo fluvial, que lleva “catro meses pechado e en ruínas”. El portavoz Iván Caamaño se pregunta que pasaría si fuera su partido el que tuviese en ese estado la pasarela de madera, y cree que “habería manifestacións na porta do Concello e o BNG estaría constantemente insultado e atacando como pasou os últimos anos”, sin embargo, apunta, “esta vez non, esta vez gobernan eles, e da igual que todo quede en ruínas”.



Los populares aseguran que los ediles del BNG “tiñan a boca chea falando de mantemento de infraestruturas, coidado de paseos, creación de sendeiros e toda unha retórica que nada mais entraron a gobernar rematou en ruína, tal e como está o paseo de Catoira”. Asimismo, señalan que “qué fácil era insultar a Caamaño e ao PP estando na oposición, e agora que están gobernando están totalmente perdidos. O paseo de Catoira é a imaxe do goberno do BNG e de Xoan Castaño”, afirma Caamaño quién lamenta que “o estado deste paseo representa o estado no que está o goberno de Catoira, pechado e na ruína”.



En este sentido, explica el líder popular, “nestes anos, si rompía unha tabla, ao momento estaba xa a foto e a crítica e o insulto por parte do BNG na prensa, nas redes sociales e por todos lados. Agora non rompen tablas, agora rompe absolutamente todo e leva pechado mais de catro meses”. Cuatro meses en los que Catoira “non ten paseo” , y “pasará moito mais tempo sen telo”, augura Caamaño, ya que considera que “non son capaces nin a conseguir cambiar unha sola tabla”.



“Este é o futuro que lle espera a Catoira. Esta é a imaxe que Catoira transmite, sobre todo para todos aqueles que visitan o noso concello. Pero da igual, mentres os mais de 3.000 euros cheguen á conta do alcalde do BNG, non hai problema e todo vai ben”, concluye Iván Caamaño.