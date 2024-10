El PP de Cuntis acusa al alcalde de “roubarlle aos veciños” con una subida del 66% del IBI y anuncia su oposición a la medida

La portavoz del Partido Popular de Cuntis, Isabel Couselo, anunció su “rotunda oposición” a la propuesta de actualización del IBI y de la “viñeta” de vehículos. Una medida que la popular considera un “brutal incremento fiscal”. En esta línea, la concejala entiende que el regidor “lle rouba aos veciños” con una subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de urbana del 66% para el año 2025, con el objetivo de “pagar a súa nefasta xestión que xerou unha débeda millonaria no Concello”.



En este sentido, la edila del PP criticó que el alcalde recurra “á solución fácil” para tentar arreglar su “desfeita económica”, ya que considera que se debería optar por un reducción generalizada de los gastos, “moitísimos deles superfluos”, decidíu meterle un “sablazo de considerables dimensións” a los vecinos, considera la popular, ya que se pretende subir el IBI urbano en un 66% pasando el tipo impositivo del 0,45 al 0,75, y el rústico en un 85% incrementándolo del 0,35 al 0,65 y aplicar otra alza fiscal en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que, en algunos casos, indica Couselo, rondará los 150 euros.



“Hai que ser un caradura político e unha persoa sen ningunha sensibilidade coa veciñanza para perpetrar este asalto sen escrúpulos aos petos dos veciños e aínda por riba tentando xustificalo cos servizos públicos. Como mínimo, xa que pretende levar a cabo unha suba fiscal sen precedentes na provincia de Pontevedra, debería ter humildade e contar a verdade de que este sablazo débese exclusivamente a tentar saír do abismo económico ao que nos levou a súa dilapidación e despilfarro”, cargó la portavoz popular cuntiense.



Asimismo, en lo relativo al debate plenario, Couselo recalcó que “desde o PP imos tentar impedirle ao goberno do PSOE sacar adiante no pleno por todos os medios esta suba fiscal brutal e inxusta, xa que pretende facer pagar aos veciños o que é exclusiva culpa e responsabilidade de Manuel Campos”, concluyó.



“Nefasta” gestión

En cuanto a situación económica del Concello, Couselo afirma que Cuntis tiene “unha débeda viva oficial de 1.237.000 euros ao peche do pasado exercicio e a elo se engaden os 2.867.740 euros de facturas impagadas ao remate do primeiro semestre deste ano, polo que os pufos socialistas xa superan os 4 millóns de euros e nos sitúan no abismo económico que tanto tempo levamos denunciando e que comezan a xerar nefasta consecuencias e prexuízos para os veciños tal e como viñamos advertindo”. Una situación que considera límite, por lo que pide medidas de calado y ahorro al gobierno local.