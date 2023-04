El PP de Cuntis apuesta por la convivencia de vehículos y peatones en el casco antiguo

El Partido Popular de Cuntis apuesta por “un casco histórico aberto, cheo de vida, non un pobo pantasma, con macetas de quita e pon o fin de semana, que é o que temos nos últimos catro anos", tal y como afirma la candidata de la formación conservadora a la Alcaldía, Isabel Couselo.





Así, la alcaldable confirma su intención de buscar la convivencia entre vehículos y peatones en esta zona del municipio. Un tema "prioritario" para el partido, por lo que aparecerá reflejado en su programa electoral. Una postura ya conocida, puesto que la popular ya se desmarcó en el anterior Pleno de la postura del resto de grupos políticos, que "queren o peche total do casco antigo", según defiende el PP.





De esta forma, Couselo explica su propuesta, un modelo en el que convivan personas y vehículos, donde los peatones tengan preferencia "e os vehículos son os que teñen que adaptarse". De esta forma, los populares plantean que se limite la zona a 10 kilómetros por hora "e incorporar sinalización e demais medidas que garantan a seguridade das persoas”.





En esta línea, el partido hace hincapié en que para la puesta en valor y conservación del casco histórico es necesario contar con "planificación e con proxección de futuro”, más allá de "sacar os coches do medio". Como contrapartida y para conseguir este objetivo, el equipo de Couselo propone “dinamizar o tecido produtivo e económico de Cuntis" a través de incentivar el consumo en la zona, con la apertura de más locales, "ao contrario do que aconteceu nos últimos catro anos coa política do goberno socialista”, concluye.