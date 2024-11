El PP de Cuntis critica la gestión económica de Manuel Campos y propone su dimisión

El grupo municipal del PP de Cuntis propone la dimisión del alcalde socialista, Manuel Campos, al considerar que es la única salida que le queda por la “fatídica situación económica” que tiene el Concello. Los populares argumentan que actualmente tien más de cuatro millones de euros pendientes de pago entre la deuda viva, que cifran en 1,2 millones, y las facturas impagadas, que valoran en otros 2,8 millones de euros.

La portavoz municipal, Isabel Couselo, responsabiliza de esta situación al alcalde, al que acusa de “nove anos de xestión errática e sen solucións efectivas e reais máis alá de meterlle un sablazo á xente”, razón por la que reclama “a marcha inmediata” del regidor y que el PSOE sitúe “a outra persoa que faga sumas e restas e entenda que non se pode gastar máis do que se ingresa”.

El alcalde que se quejó de que la oposición tumbó las medidas económicas con las que pretendía dar salida a esta crisis, a lo que el Partido Popular responde diciendo que “o que hai que facer non é espetarlle unha suba de impostos descomunal aos veciños”, sino por una política de contención de gastos que equilibre as contas”.

Isabel Couselo augura que la situación “vai empeorar” porque el Estado continuará reteniendo el dinero para pagar las facturas “que o goberno local non é quen de sufragar”.

Por esta razón, el PP reafirma su posición, en la que coincide con el BNG, de rechazar lo que califica como el “atraco fiscal co que o alcalde pretendía dar carpetazo a esta situación subindo un 66% o Imposto de Bens Inmobles (IBI) ata levar o tipo ao 0,75 e duplicando o imposto de vehículos”.

La portavoz popular sostiene que “non imos consentir que asalte os petos dos veciños polo seu único interese” y se muestra “contenta” de que la oposición, que suma mayoría en el Pleno, “tumbase este roubo vía impostos e tamén o seu plan de axuste ou a petición doutro préstamo que vaia en contra dos veciños”.