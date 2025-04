El PP de Cuntis lamenta los “insuficientes parcheos” en la N-640 y exige su mejora integral

El grupo municipal del PP de Cuntis considera “insuficientes e irrisorios parcheos” las obras realizadas en las últimas semanas por el Ministerio de Transportes en la N-640 a su paso por la localidad. Los populares consideran que la actuación no mejora en nada el estado del vial, de ahí que insiste al gobierno municipal que exija que, de una vez por todas, “e coa máxima forza”, que se acometa la mejora integral de esta carretera.



Los ediles populares, con su portavoz Isabel Couceiro al frente, recorrieron y supervisaron durante estos días los 14 kilómetros de la N-650 a su paso por las parroquias de Troáns, Cuntis, Portela y Arcos y para conocer así en profundidad los trabajos realizados en la misma por el Gobierno central. Lamentan que la actuación se haya limitado a “bacheos máis propios dunha pista rural que dunha estrada de ata capacidade e de rango nacional”.

Los conservadores señalaron que la actuación se limitó a la dotación de una nueva capa de rodadura en un tramo de unos 600 metros en el acceso al casco urbano en el entorno de la Escola Infantil y el Centro de Día. “O Goberno de España segue a rirse de Cuntis e é algo que non imos tolerar e que imos denunciar sen desmaio, porque o feito non soluciona ningún dos problemas que hai e, ademais aos peores tramos non lles tocaron e continúan igual de mal”, dijo Isabel Couselo.



El PP recordó que el problema del estado y de la seguridad en la N-640 va en aumento, de ahí que lleven reclamando su arreglo urgente durante todo el mandato, con escritos cursados directamente ante Transportes y otras acciones.