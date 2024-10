El PP desvela que la explotación de las pozas de A Tafona fue adjudicada a la empresa de la piscina en agosto

El Partido Popular de Caldas desvela que el gobierno local otorgó la concesión para explotar las pozas de A Tafona a la empresa que actualmente gestiona la piscina municipal. Lo hizo –según la formación conservadora– con el objetivo de que las instalaciones estuviesen abiertas entre los meses de septiembre y octubre, algo que de momento no ha ocurrido. Los populares dirigidos por Fernando Pérez incluso hablan de cifras y señalan que la concesión fue firmada por 7.247 euros al mes. “Esta instalación seguen sen estar operativa a data de hoxe, máis de 40 días despois da apertura contratada no que é un novo incumprimento”, explica Pérez.



Ante tal situación el PP ha hecho cuentas y ha sumado las inversiones que se llevan realizando en este espacio con vocación termal en los últimos doce años. Hablan los conservadores de casi 900.000 euros, lo que tildan de un “dispendio” por el que exigen responsabilidades políticas. “Cremos que non hai maior exemplo de falta de xestión, de descontrol de gasto, de nula axilidade e desgoberno, tanto por parte dos anteriores executivos do PSOE como polo actual bipartito”, relatan. Además inciden en que pese a que se otorgó la concesión a finales del mes de agosto la actuación carece de los permisos sectoriales precisos para usar agua termal excepto que esta sea residual.



Los conservadores apuntan con el dedo tanto al PSOE de Juan Manuel Rey como al BNG de Manuel Fariña. De este hacen referencia a una entrevista publicada en Diario de Arousa en plena campaña electoral en la que el nacionalista afirmaba que las pozas de A Tafona se abrirían en 100 días si llegaba al gobierno. “Xa van case 500”, recuerda el PP.



Ante tal situación Fernando Pérez anuncia que llevará el asunto al pleno para “que se aclare a situación da actuación” al denunciar que “a día de hoxe estásenos a negar información que debería estar nos expedientes municipais de contratación e non está pese a pedila reiteradamente, outro xesto máis de transparencia e de bo demócrata do tenente alcalde e xa non é o primeiro, el que sempre presume de algo do que carece”. El PP recuerda que el proyecto de las pozas arrancó en 2012 y estuvo en el programa electoral del PSOE tanto en los comicios de 2015 como en los de 2019.