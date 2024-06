El PP de Pontecesures lamenta que los presupuestos de 2024 “dinamitan” el polígono de Tarroeira

El Partido Popular de Pontecesures emitió ayer una valoración “moi negativa” del presupuesto municipal de 2024, aprobado el pasado lunes con los votos favorables del bipartito. El portavoz popular, Juan Manuel Vidal Seage, considera que el documento “paraliza o desenvolvemento socioeconómico e limita o futuro do municipio ao dinamitar por completo o proxecto do polígono industrial da Tarroeira e reiterar investimentos anteriores, xa deseñados e consignados polo anterior goberno local do PP”.



Asimismo, Seage sostiene que las cuentas tienen varios “puntos débiles” que pueden afectar a la sostenibilidad y la eficacia de la gestión financera del Concello, ya que hay una elevada dependencia de transferencias de otras administraciones, “polo que se queda a expensas do que suceda con estes fondos e non se aposta pola diversificación das fontes de ingresos, en referencia ás importantes achegas fiscais que podería supoñer o parque empresarial da Tarroeira que o executivo de Maite Tocino ten descartado”.



“O polígono traería, ademais dun claro desenvolvemento socioeconómico, uns ingresos fiscais importantes, por exemplo a través do imposto de construcións, que xa se percibe que vai ir a menos”, advirtió el popular.

Además, Vidal Seage lamentó el "baixo nivel" de inversiones y nuevas actuaciones, “e aínda por riba, os que están contemplados, foron deseñados e consignados polo anterior goberno do PP sen que o actual goberno fora quen de sacalos adiante ou de acometer avances nos mesmos durante o último ano, polo que todo apunta a que van seguir atrancados e esas cifras só se poñen no documento para adecentar un pouco as contas e non deixar esta partida a cero”.

“Non hai nin unha soa nova sobre proxectos de calado, algo especialmente grave nun goberno que se di alternativo e que só se adicou a facer de brigada de demolición controlada dos proxectos do PP, pero é que nin sequera se contempla sacar adiante importantes iniciativas, demandadas por todos os cesureños, coma o Náutico ou a adquisición dos terreos de Valga no centro urbano”, concluyó.