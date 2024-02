El PP presume de una inversión de 22,4 millones de euros en Caldas en la última legislatura

El PP realizó en Caldas el reparto de propaganda electoral con la secretaria general provincial del partido, Luisa Piñeiro, y el candidato y portavoz caldense, Fernando Pérez, a la cabeza. Una oportunidad que Piñeiro aprovechó para presumir de la inversión realizada en Caldas en la legislatura. Una inyección que cifran en 22.465.688 euros.



En esta línea, la morañesa apremió a los vecinos caldenses a tomar elección entre Alfonso Rueda y un “multipartito de esquerdas que, como ben sabedes polo goberno local que hai en Caldas, funciona sempre mal e non atende as necesidades dos caldenses”, reprochó. Asimismo, la representante popular prometió que la formación incrementará la inversión en la próxima legislatura “para atender as necesidades de Caldas”.



Por su parte, Fernando Pérez destacó también las futuras inversiones anunciadas en el municipio, como la demandada ampliación y modernización del IES Aquis Celenis, que cifra en el conjunto del proyecto en 6 millones de euros. Además, Pérez subraya que la Xunta realizará una “aposta millonaria” por el nuevo centro de salud, cuyo presupuesto todavía se desconoce hasta la redacción del proyecto, tras la cesión de la parcela.