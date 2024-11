El PP de Valga defiende el abono de los gastos judiciales al alcalde y carga contra el exdil de As Mareas

El Partido Popular de Valga defendió el abono de más de 18.000 euros al alcalde y dos funcionarios por los gastos judiciales acontecidos por la denuncia presentada por el exedil de As Mareas, Manuel Castiñeiras. Dicha denuncia fue desestimada y el proceso penal, que Castiñeiras prolongó con numerosos recursos, sobreseido por diferentes instancias.



Así, el grupo recalcó que diferentes leyes y sentencias judiciales avalan la indemnización a los miembros de Corporaciones y funcionarios de las administraciones públicas, entre ellas la municipal, por gastos ocasionados por sus defensas jurídicas en procesos derivados de actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.



El alcalde, José María Bello Maneiro, subrayó que “quedou demostrado que o goberno de Valga actúa sempre dentro da legalidade” y aseguró que “estes cartos tiñan que saír agora do peto do señor Castiñeiras, que se aproveitou primeiro dos abogados afíns ás Mareas e despois da xustiza gratuíta para prolongar este proceso, a sabendas que non ía a ningures”.