El PSOE ratifica a Roque Araújo como candidato a la Alcaldía de Pontecesures

Roque Araújo repetirá como cabeza de lista del PSOE para optar a la Alcaldía de Pontecesures. Así lo decidió ayer la agrupación socialista de la localidad. El candidato explica que "estou con toda a ilusión e teño toda a forza para darlle futuro á nosa vila". Araújo encabezará lo que él mismo define como "un proxecto progresista que quere aglutinar o descontento que provocou a xestión do PP no concello de Pontecesures" porque "hai outra forma de gobernar, máis próxima á xente, con humildade e soberbia".

Araújo expresa que su aval para presentarse en mayo es el haber "liderado a oposición sendo crítico co goberno municipal, pero tamén facendo un labor construtivo e buscando o diálogo, cousa que sempre foi rexeitada pola actitude prepotente do señor Seage". Dice el alcaldable que "o momento do cambio xa chegou".

Pontecesures es una localidad con tendencia al multipartidismo. De hecho en estos momentos gobierna un tripartito con el popular Vidal Seage al frente apoyado por Tega y Independentes por Pontecesures. A partir del próximo 28 de mayo todo puede cambiar.